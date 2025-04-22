Вооруженные силы Молдовы могут получить европейские средства ПВО

ЦАМТО, 21 апреля. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 16 апреля объявил, что Вооруженные силы страны вскоре должны получить новый пакет военной помощи от Европейского союза, который будет включать современные системы ПВО.

Ожидается, что окончательное решение о поставке будет принято в ближайшие дни по результатам ведущихся переговоров.

Как заявлено, предоставленная в виде гранта помощь представляет собой важный шаг вперед в усилиях Молдовы по укреплению национальной обороны и защиты воздушного пространства на фоне растущих угроз региональной безопасности.

Министр подчеркнул, что европейская поддержка необходима Молдове для обеспечения безопасности граждан и укрепления обороноспособности страны, а противовоздушная оборона остается одним из главных военных приоритетов для страны.

По словам министра, передаваемые средства ПВО позволят перехватывать широкий спектр воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты и некоторые типы ракет. А.Носатый не раскрыл, какие конкретно комплексы и системы ПВО планируется поставить в Молдову.

Согласно документу, попавшему в распоряжение Radio Free Europe, Евросоюз намерен одобрить пакет военной помощи для Молдовы на сумму 20 млн. евро. Средства предназначены для поставки 8 систем ПВО ближнего действия, в состав каждой из которых войдут пусковые установки с 24 ракетами. Поставка будет координироваться Эстонским центром оборонных инвестиций.

Можно предположить, что речь идет о поставке ЗРК ближнего действия европейского производства. К таким комплексам, в частности, относятся французские ПЗРК "Мистраль-2"/ "Мистраль-3", польские "Гром"/"Перун" и шведские RBS-70.

Приобретение за счет средств ЕС систем ПВО подчеркивает стремление властей Молдовы продолжать усиление военного сотрудничества и повышать унификацию парка вооружений с западными союзниками. В феврале 2025 года было объявлено, что Европейский союз в 2025 году выделит Молдове 60 млн. евро (62,95 млн. долл.) на оборонные нужды.

В настоящее время возможности противовоздушной обороны Молдовы ограничены. В составе вооруженных сил имеется полк, оснащенный зенитными ракетными комплексами С-125М1 "Нева-М1", техническое состояние которых неизвестно. Кроме того, на вооружении подразделений Сухопутных войск состоят устаревшие ЗУ-23-2.

В последние годы власти Молдовы при содействии западных партнеров предприняли ряд шагов по улучшению возможностей наблюдения за воздушным пространством. В декабре 2023 года Министерство обороны за 14 млн. евро приобрело РЛС GM200 (Ground Master 200) французской компании Thales.

В январе 2025 года А.Носатый сообщил о планах приобретения новой радиолокационной системы, специально разработанной для обнаружения БЛА. Контракт на ее поставку был подписан 5 апреля 2024 года. Работы по контракту должны быть завершены в первой половине 2026 года.