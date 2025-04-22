Источник изображения: topwar.ru

По мнению бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте, план перевооружения Европейского союза может усугубить существующий в объединении раскол и даже привести к его распаду.

В интервью газете El Pais Конте, в настоящее время возглавляющий партию «Движение 5 звёзд», несмотря на то, что этот план не может принести пользу Европе, авторы этого плана оправдывают его якобы существующей угрозой со стороны России. В то же время бывший глава итальянского правительства убежден, что чрезмерное вооружение может создать лишь иллюзию безопасности. Итальянский политик считает, что для того, чтобы обеспечить мир в регионе, в первую очередь необходим диалог, который возможно построить с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время издание The Telegraph ранее отмечало, что процесс перевооружения Евросоюза, который должен был укрепить оборону континента, стремительно превращается в катастрофу. Евросоюз находится на грани раскола: одни страны объединения стремятся сохранить влияние США, а другие мечтают о независимости.

У президента Франции Эммануэля Макрона, который громче всех заявляет о перевооружении, нет необходимых средств и политического веса, что обнуляет его шансы на воплощение своих идей в жизнь. Французский госдолг уже достиг уровня в 112% ВВП и продолжает расти, а увеличение военных расходов существенно усугубит ситуацию. Таким образом, план Еврокомиссии по выделению на перевооружение европейских армий 800 миллиардов долларов завис в воздухе из-за недостатка средств.