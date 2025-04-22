"Гагаринский старт" может стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал эту площадку примером уникального технологического достижения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Площадка №1 ("Гагаринский старт") на Байконуре может быть включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания РФ и Сенатом парламента Республики Казахстан.

"Полагаем крайне необходимым сохранить этот объект для будущих поколений. В этой связи совместно с казахстанскими коллегами планируем реализовать инициативу по созданию на основе Гагаринского старта музейного комплекса и включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - приводит слова Баканова пресс-служба госкорпорации.

По словам Баканова, площадка "Гагаринский старт" является примером уникального технологического достижения. "Отсюда впервые в истории запустили искусственный спутник Земли и был совершен первый полет человека в космос", - подчеркнули в Роскосмосе.

В 2025 году отмечается 70-я годовщина с момента основания комплекса "Байконур". "Роскосмос совместно с казахстанскими коллегами ведет подготовку к празднованию этой исторической даты", - уточнили в госкорпорации.