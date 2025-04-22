Западная пресса: малые подводные беспилотники HII Lionfish существенно расширят возможности ВМС США

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Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США первые два малых беспилотных подводных аппарата Lionfish SUUV (Small Uncrewed Undersea Vehicle). В рамках соответствующей программы предполагается поставить американскому военно-морскому флоту около 200 таких аппаратов.

Издание Army Recognition считает это событие важной вехой в модернизации подводной морской войны и отмечает, что, хотя Lionfish SUUV (Small Uncrewed Undersea Vehicle) основан на проверенной на практике платформе HII REMUS 300, он представляет собой нечто большее, чем просто простую модификацию. В рамках программы Lionfish обладает значительными усовершенствованиями, соответствующими стандартам эксплуатации и требованиям кибербезопасности ВМС США. Примечательно, что Lionfish является первым и единственным киберсовместимым беспилотным подводным аппаратом (UUV), принятым на вооружение американских ВМС.

Поскольку платформа REMUS 300 обладает модульной конструкцией с открытой архитектурой, Lionfish унаследовал эту гибкость, при этом сохранив техническую основу платформы — глубину погружения 305 метров, максимальную скорость 5 узлов и настраиваемые модули литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающие продолжительность миссии до 30 часов. Форм-фактор подводного беспилотника позволяет быстро развертывать его с различных военно-морских судов, включая небольшие катера и подводные лодки. Lionfish SUUV спроектирован для широкого спектра миссий, включая противоминную борьбу, разведку, наблюдение и рекогносцировку, противолодочную и радиоэлектронную борьбу.

Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США первые два малых беспилотных подводных аппарата Lionfish SUUV (Small Uncrewed Undersea Vehicle). В рамках соответствующей программы предполагается поставить американскому военно-морскому флоту около 200 таких аппаратов.

Издание Army Recognition считает это событие важной вехой в модернизации подводной морской войны и отмечает, что, хотя Lionfish SUUV (Small Uncrewed Undersea Vehicle) основан на проверенной на практике платформе HII REMUS 300, он представляет собой нечто большее, чем просто простую модификацию. В рамках программы Lionfish обладает значительными усовершенствованиями, соответствующими стандартам эксплуатации и требованиям кибербезопасности ВМС США. Примечательно, что Lionfish является первым и единственным киберсовместимым беспилотным подводным аппаратом (UUV), принятым на вооружение американских ВМС.

Поскольку платформа REMUS 300 обладает модульной конструкцией с открытой архитектурой, Lionfish унаследовал эту гибкость, при этом сохранив техническую основу платформы — глубину погружения 305 метров, максимальную скорость 5 узлов и настраиваемые модули литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающие продолжительность миссии до 30 часов. Форм-фактор подводного беспилотника позволяет быстро развертывать его с различных военно-морских судов, включая небольшие катера и подводные лодки. Lionfish SUUV спроектирован для широкого спектра миссий, включая противоминную борьбу, разведку, наблюдение и рекогносцировку, противолодочную и радиоэлектронную борьбу.