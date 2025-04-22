Индия отгрузила на Филиппины вторую батарею ПБРК "БраМос"

ЦАМТО, 21 апреля. Индия отгрузила на Филиппины оборудование из состава второй батареи в рамках контракта на закупку передвижных береговых ракетных комплексов (ПБРК) "БраМос" для ВМС страны.

Как сообщает The New Indian Express со ссылкой на неназванный источник, в отличие от первой батареи, которая была доставлена военно-транспортными самолетами ВВС Индии в апреле 2024 года, второй комплекс будет доставлен по морю.

Как ранее сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Делфин Лорензана подписал уведомление о присуждении компании BrahMos Aerospace Private Ltd контракта на поставку противокорабельных ракетных систем берегового базирования в рамках межправительственного соглашения в декабре 2021 года.

Стоимость заказа составила 374,963 млн. долл. (18,9 млрд. песо). По соглашению с правительством Индии ВМС Филиппин будут поставлены три батареи комплексов береговой обороны на базе крылатой ракеты "БраМос", совместно разработанной Индией и Россией. Пакет поставки также будет включать обучение операторов и обслуживающего персонала, сопутствующую интегрированную логистическую поддержку.

Комплексы поступят на вооружение батальона береговой обороны Корпуса морской пехоты ВМС Филиппин. Система обеспечит возможность поражения противника в исключительной экономической зоне Филиппин.

В декабре 2021 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило два специальных распоряжения о выделении средств (SARO) в размере 1,3 и 1,53 млрд. песо на оплату программы поставки систем. Официальный контракт на приобретение комплексов МНО Филиппин подписало с российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace 28 января 2022 года. В декабре 2023 года Министерство бюджета и управления Филиппин выделило третий транш в размере 5,67 млрд. филиппинских песо (около 101 млн. долл.) на покупку комплексов.

Командование Вооруженных сил Филиппин приняло на авиабазе "Кларк" первую батарею ПБРК "БраМос" 19 апреля 2024 года. Пусковые установки были доставлены из Индии на борту самолета C-17 "Глоубмастер-3" индийских ВВС.

Первая группа из 21 военнослужащего ВМС Филиппин прошла специализированную подготовку в Индии в феврале 2023 года. Корпус морской пехоты ВМС Филиппин, который будет эксплуатировать комплексы "БраМос", подготовил три базы, которые будут использованы для защиты морских путей сообщения, в т.ч. в спорных районах Западно-Филиппинского моря. В составе КМП ВМС Филиппин за боевое применение "БраМос" будет отвечать недавно сформированный батальон противокорабельных ракет берегового базирования.

В январе этого года также стало известно, что Филиппины ведут переговоры с Индией о покупке дополнительных ПБРК "БраМос". Переговоры являются частью проекта по приобретению интегрированной береговой противокорабельной ракетной системы (ISBASMS), относящейся как к Сухопутным войскам, так и к Корпусу морской пехоты ВМС Филиппин. Оценочно, планируется закупка дополнительно до шести батарей.

Филиппины стали первым зарубежным государством, закупившим ракетную систему "Брамос". Разработчики рассчитывают, что сделка с Филиппинами позволит открыть дорогу для продаж "БраМос" другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму, Таиланду и Индонезии. Министерство обороны Индонезии в январе этого года направило в посольство Индии в Джакарте письмо о возможной сделке по ПБРК "БраМос" на сумму 450 млн. долл. Контракт на данный момент еще не подписан.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана СП BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.