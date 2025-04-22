США передали Тунису два катера класса "Айленд"

ЦАМТО, 21 апреля. В Тунисе 7 апреля состоялась церемония принятия на вооружение ВМС страны двух 110-футовых (34-метровых) патрульных катеров класса "Айленд", которые были переданы из состава Береговой охраны США.

Как было заявлено на церемонии, США и Тунис на протяжении десятилетий сотрудничают в области подготовки военнослужащих и борьбы с терроризмом. Передача катеров является последней в серии поставок продукции военного назначения для усиления возможностей ВМС Туниса по защите морских границ страны и укрепления региональной безопасности.

Согласно информации из базы данных программы "Избыточное военное имущество", запрос на поставку двух катеров класса "Айленд" Тунис направил в 2023 году. Стоимость данных катеров на момент их закупки для Береговой охраны США составляла 17,5 млн. долл. На текущий момент их балансовая стоимость оценивается в 1,65 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, патрульные катера класса "Айленд" были построены в период с 1985 по 1992 гг. для Береговой охраны США компанией Bollinger Shipyards по проекту Vosper Thornycroft. Всего на вооружение было принято 49 катеров. По мере снятия устаревших катеров с вооружения они продаются или передаются зарубежным партнерам США. Так, 2 катера были переданы Грузии, 2 – Пакистану, 2 – Коста-Рике, 5 – Украине, 4 – Греции.

Водоизмещение катера класса "Айленд" составляет 165 т, длина – 33,53 м, ширина – 6,4 м, осадка – 2,32 м, максимальная скорость – около 27 узлов, дальность хода – 2890 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 16 человек. Вооружение составляет 25/87-мм пушка Mk.38 "Бушмастер" и два 12,7-мм пулемета.