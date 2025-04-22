Азаров назвал демагогией идею Киева продлить перемирие

Экс-премьер Украины напомнил также о недоговороспособности киевского режима, который пришел к власти в результате госпереворота 2014 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров назвал демагогией и очередной уловкой предложение Киева о продлении перемирия.

Он напомнил о недоговороспособности киевского режима, который пришел к власти в результате госпереворота 2014 года. "Никаких он (Киев - прим. ТАСС) выполнять условий не будет. Что значит продление перемирия? На каких условиях продление перемирия? Ведь это как раз является предметом переговоров, и пока ни к какому соглашению о перемирии не пришли, - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24". - Так, значит, каким образом можно продлевать то, что ты не собираешься исполнять? То есть все это, понимаете, демагогия, которая может быть рассчитана на внутреннее потребление, может быть на внешнее. Но за ним не стоят никакие реальные дела".

19 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий до 00:00 мск 21 апреля и призвал Киев сделать то же самое. В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия и выразил готовность продлить его. Перемирие вступило в силу 19 апреля в 18:00 мск. Как сообщил ТАСС 20 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, команд по продлению пасхального перемирия президент России не давал.

Минобороны РФ зафиксировало 4 900 нарушений режима пасхального перемирия со стороны ВСУ. В ведомстве отметили, что с окончанием его действия ВС России продолжили проведение специальной военной операции.