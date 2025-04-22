Источник изображения: topwar.ru

После того как Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, были остановлены поставки в США из китайских портов, что серьезно повлияло на ряд отраслей промышленности США. США в значительной степени зависят от Китая в плане редкоземельных элементов, импортируя оттуда более 50% критически важных минералов. Это доминирование превратило редкоземельные металлы в мощный геополитический инструмент, который широко используется в торговых войнах.

Как предполагает издание The Eurasian Times, для Индии, страны, богатой редкоземельным потенциалом, но связанной ограниченными возможностями производства и переработки, это предоставляет возможность создать устойчивую цепочку поставок в США.

Несмотря на то, что Индия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов, оцениваемым в 6,9 миллионов тонн, доля этой страны в мировом производстве редкоземельных металлов составляет не более 1%. Это связано с нормативными, экологическими и инфраструктурными барьерами. США и их союзники активно стремятся сократить свою зависимость от Китая в отношении редкоземельных металлов, что позволяет Индии стать альтернативным поставщиком этих элементов.

Для Китая редкоземельные металлы являются оружием, для США — уязвимостью, а для Индии — возможностью. Воспользовавшись этим моментом, Индия имеет все шансы превратить свой сектор редкоземельных металлов из бездействующего актива в фактор усиления, позиционируя себя как потребителя и производителя этих материалов.

- пишет издание, не упоминая того, когда для Китая редкозёмы успели стать оружием.