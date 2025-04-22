Минобороны обозначило дату международного антифашистского конгресса

МО РФ: международный антифашистский конгресс пройдет в Подмосковье 30 апреля

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье 30 апреля 2025 года состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" - говорится в сообщении.

Основными целями конгресса в ведомстве назвали защиту исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, а также консолидацию усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма.

В ходе конгресса пройдет пленарное заседание с участием руководства, а также будет организована работа секций по темам нацизма и неонацизма на Украине, вклада культуры в борьбу с идеологией нацизма, роли СМИ в противодействии таким угрозам и по работе с молодежью.

От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.