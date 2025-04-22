Николай Патрушев посетил предприятия ОСК в Архангельской области

ЦАМТО, 21 апреля. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев совершил рабочий визит на ведущие предприятия АО "ОСК" в Архангельской области – Севмаш и Центр судоремонта "Звездочка".

В ходе поездки он ознакомился с производственными процессами, обсудил перспективы развития предприятий, а также ход реализации государственного оборонного заказа.

На Севмаше Николай Патрушев посетил производственные цеха, проверил ход строительства атомных подводных лодок и провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия Михаилом Будниченко. В центре внимания были вопросы модернизации, загрузки мощностей и дальнейшего развития завода, а также результаты выполнения гособоронзаказа.

Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки, направленным на техническое перевооружение и обновление производственных мощностей. В рамках федеральной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК, на Севмаше ведется масштабная модернизация цехов, закупается современное оборудование, создаются новые специализированные производства для строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого и последующих поколений. Эти меры позволяют значительно сократить сроки строительства кораблей и повысить качество выпускаемой продукции.

На предприятии ОСК "Звездочка" Николай Патрушев ознакомился с ходом модернизации и технического перевооружения, реализуемых в рамках федеральных целевых программ. Генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" ОСК Сергей Маричев доложил о выполнении контрактов в сфере военно-технического сотрудничества, перспективах развития предприятия, а также участии в доковой программе ОСК. В текущем году одним из ключевых проектов станет масштабная модернизация наливной док-камеры – важнейшего гидротехнического сооружения предприятия.

Сергей Маричев подчеркнул, что инвестиционные программы охватывают не только головное предприятие в Северодвинске, но и филиалы Центра судоремонта, расположенные в других регионах, что способствует комплексному развитию судостроительной отрасли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".