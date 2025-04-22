Войти
ТАСС

Эксперт Степанов: ОТРК "Сапсан" могут оснащать ракетным вооружением стран НАТО

293
0
0
ОТРК "Сапсан"
ОТРК "Сапсан".
Источник изображения: Украинский милитарный портал

Как подчеркнул старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, без западного программного обеспечения и навигационных возможностей ОТРК представляет собой лишь "кусок металла"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Украинские модульные платформы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" могут быть совместимы с пусковыми установками западного образца, такими как HIMARS. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Отличительная особенность ОТРК "Сапсан" - его модульная конструкция, которая имела возможность оснащаться различными типами ракетного вооружения, в том числе противокорабельными, высокоточными тактическими и баллистическими ракетами, например, схожими с системами MLRS M270 или HIMARS с оперативно-тактической ракетой ATACMS. Есть предположение, что данная модульная платформа на определенном этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения", - сказал он.

Степанов добавил, что без западного программного обеспечения и навигационных возможностей ОТРК "Сапсан" представляет собой лишь "кусок металла", а большая часть технологий, реализуемых в платформе "Сапсана", западные. Эксперт делает предположение, что Lockheed Martin, производитель HIMARS, апробирует внедрение своих ракетных вооружений на таких универсальных носителях, как колесные платформы ОТРК "Сапсан".

Кроме того, собеседник ТАСС сослался на недавний удар ВС РФ по месту проведения испытаний комплексов "Сапсан". Он сказал, что испытания ОТРК проводились под прикрытием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии, поставляемых США. По данным эксперта, они были поставлены в количестве 24 установок. Он добавил, что NASAMS применяются в исключительных случаях для прикрытия значимых объектов, критически важной инфраструктуры, а также тех территорий, где проводятся значимые тактические маневры и военные мероприятия.

Вечером 18 апреля Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен комбинированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его ЗРК NASAMS производства Норвегии. В результате удара все объекты уничтожены. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 06:13
  • 8525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА