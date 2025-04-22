Эксперт Степанов: ОТРК "Сапсан" могут оснащать ракетным вооружением стран НАТО

Как подчеркнул старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, без западного программного обеспечения и навигационных возможностей ОТРК представляет собой лишь "кусок металла"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Украинские модульные платформы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" могут быть совместимы с пусковыми установками западного образца, такими как HIMARS. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Отличительная особенность ОТРК "Сапсан" - его модульная конструкция, которая имела возможность оснащаться различными типами ракетного вооружения, в том числе противокорабельными, высокоточными тактическими и баллистическими ракетами, например, схожими с системами MLRS M270 или HIMARS с оперативно-тактической ракетой ATACMS. Есть предположение, что данная модульная платформа на определенном этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения", - сказал он.

Степанов добавил, что без западного программного обеспечения и навигационных возможностей ОТРК "Сапсан" представляет собой лишь "кусок металла", а большая часть технологий, реализуемых в платформе "Сапсана", западные. Эксперт делает предположение, что Lockheed Martin, производитель HIMARS, апробирует внедрение своих ракетных вооружений на таких универсальных носителях, как колесные платформы ОТРК "Сапсан".

Кроме того, собеседник ТАСС сослался на недавний удар ВС РФ по месту проведения испытаний комплексов "Сапсан". Он сказал, что испытания ОТРК проводились под прикрытием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии, поставляемых США. По данным эксперта, они были поставлены в количестве 24 установок. Он добавил, что NASAMS применяются в исключительных случаях для прикрытия значимых объектов, критически важной инфраструктуры, а также тех территорий, где проводятся значимые тактические маневры и военные мероприятия.

Вечером 18 апреля Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен комбинированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его ЗРК NASAMS производства Норвегии. В результате удара все объекты уничтожены.