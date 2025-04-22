Китайские ученые испытали "водородную бомбу" без ядерного заряда

Китайские ученые успешно испытали взрывное устройство на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

После взрыва бомбы массой 2 кг более чем на две секунды образовался огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила, отмечается в статье.

Флаг Китая Geek Apple

Устройство разработано 705-м Научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) – ключевым разработчиком подводных систем вооружения. В нем используется твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. Таким способом хранится значительно больше водорода, чем в баллонах.

При активации гидрида магния происходит быстрое термическое разложение с выделением водородсодержащего газа, который воспламеняется.

"Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется, – говорится в исследовании. – Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях".

Такие бомбы вызывают обширные термические поражения, поскольку образующийся в результате взрыва огненный шар держится гораздо дольше, чем 0,12-секундная вспышка тротила.

Ученые также выяснили, что при детонации избыточное давление достигает 428,43 кПа на расстоянии 2 метров от бомбы. Это около 40% от силы взрыва тротила, но при этом дальность распространения тепла гораздо больше, отмечают они.