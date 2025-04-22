Германия блокирует поставку в Турцию истребителей Eurofighter из-за ареста Имамоглу

ЦАМТО, 21 апреля. Правительство СДПГ и партии "Зеленых" в Берлине блокирует поставку в Турцию истребителей Eurofighter на фоне ареста отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

"Правящее "красно-зеленое" (цвета СДПГ и "Зеленых" – ред.) федеральное правительство препятствует поставке истребителей Eurofighter Турции... Важной причиной решения, вынесенного против разрешения на экспорт, в правящих кругах Германии был назван арест главы турецкой оппозиции Экрема Имамоглу", – пишет Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с тайными переговорами правительства.

Ранее Германия одобрила начало технических переговоров с Турцией по поставкам истребителей Eurofighter, передал ранее телеканал AHaber со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании, пытается убедить Германию. По данным телеканала Haberturk, Лондон обещал помочь снять возражения Берлина.