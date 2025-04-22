Times: Великобритания увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США

Британские солдаты готовят снаряды для самоходной артиллерийской установки AS-90 во время военных учений Winter Camp 23 близ Тапы, Эстония, 7 февраля 2023 года.

ЦАМТО, 21 апреля. Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство гексогена.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times со ссылкой на источники в ОПК страны.

Как пишет издание, ранее компания BAE Systems, единственный в Великобритании производитель артиллерийских снарядов калибра 155-мм, импортировала RDX (гексоген) из США и Франции, однако на фоне политики американского президента Дональда Трампа британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки американского оборудования.

Отмечается, что BAE Systems намерена отказаться от американских компонентов или материалов в производстве боеприпасов, чтобы они не подпадали под действие положений о международной торговле оружием США (ITAR), что позволит компании использовать и продавать эти боеприпасы без каких-либо ограничений с американской стороны.

Как пишет Times, BAE Systems намерена за два года увеличить производство 155-мм боеприпасов в 16 раз и расширить выпуск гексогена с использованием новой технологии.

Директор по развитию бизнеса в одном из подразделений BAE Systems Стив Кардью отметил, что Европа испытывает трудности с производством взрывчатки в больших масштабах. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Times, BAE Systems первая в мире начинает внедрять новую технологию децентрализованного получения гексогена, которая не требует строительства заводов. Теперь она намерена производить взрывчатку самостоятельно и продавать технологию по всему миру.

С.Кардью отметил, что автоматизированное производство, все оборудование для которого можно разместить внутри грузового контейнера, будет способно выпускать до 100 т взрывчатки в год.

Артиллерия калибра 155-мм применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155-мм, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155-мм.