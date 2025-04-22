Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения СВО

ЦАМТО, 21 апреля. В ходе встречи 19 апреля Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны Валерия Герасимова о ситуации в зоне СВО и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Ниже доклад В.Герасимова и заявление В.Путина приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Герасимов: Войска Объединенной группировки войск сил продолжают активные действия по выполнению задач специальной военной операции. Сейчас все шесть группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях.

При этом группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена – это 1260 квадратных километров, 99,5 процента. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной.

Вчера подразделениями 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освобождена Олешня. И в настоящее время завершается зачистка лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков – до трех квадратных километров, небольшая. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря.

Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотникам противника.

Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены. В настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов. От государственной границы находятся они где-то до трех километров.

Работа по окончательному освобождению территории этих лесных участков и Горналя продолжается. Доклад закончил.

В.Путин: Валерий Васильевич, доклад принят. Спасибо.

Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом, российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед. По приграничью, по Курской, Белгородской областям после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно.

Хотел бы сегодня, в преддверии Пасхи, поздравить, прежде всего, военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий.

Мы знаем: киевский режим боле ста раз, как Вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме.

Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента США Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому мирному урегулированию украинского кризиса.

Валерий Васильевич, еще раз прошу передать нашим бойцам мои поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм.

В.Герасимов: Есть.

В.Путин: Мы с Вами договаривались об этом еще раньше, просто последнее нужно указание войскам, командующим группировок приступить к исполнению того, о чем мы договаривались.

В.Герасимов: Есть.

В.Путин: Спасибо.

В 17.20 мск 19 апреля на сайте Минобороны было размещено заявление военного ведомства

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом".