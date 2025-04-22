Эксперт Степанов: системы ПВО Запада бессильны против высокоточных решений РФ

Как отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, российские ОТРК "Искандер", а также высокоточные ударные дроны имеют возможность "преодоления любой эшелонированной системы ПВО, которая в настоящий момент действует на территории Украины"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), поставляемая Западом, не может противостоять высокоточным вооружениям РФ. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"NASAMS не смог противостоять нашему комбинированному удару с применением высокоточных комплексов и ударных беспилотников. И это еще раз доказывает, что никакая система ПВО, которая поставляется по линии западных спонсоров конфликта на Украине, не может противостоять нашим высокоточным решениям. Наши ОТРК "Искандер", а также высокоточные ударные дроны имеют возможность преодоления любой эшелонированной системы ПВО, которая в настоящий момент действует на территории Украины", - прокомментировал он недавний удар ВС РФ по месту проведения испытаний комплексов "Сапсан" и прикрывающих их систем NASAMS.

Вечером 18 апреля Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. В результате удара все объекты были уничтожены.

Эксперт сообщил, что ОТРК "Сапсан" в составе целой линейки ракетных и высокоточных комплексов разрабатывался КБ "Южное" (Украина) с 2006 года. Основной особенностью "Сапсана" является модульная конструкция, которую можно оснащать различными типами ракетного вооружения, в том числе противокорабельными, высокоточными тактическими и баллистическими ракетами. Степанов предполагает, что данная модульная платформа на определенном этапе развития была адаптирована под стандарты ракетного вооружения НАТО и может быть оснащена пусковыми установками с западным ракетным вооружением, в том числе аналогами американских MLRS M270 и HIMARS для запуска оперативно-тактических ракет ATACMS.

По данным собеседника ТАСС, в боевых действиях, особенно на курском направлении, была уничтожена львиная доля всех высокоточных комплексов, которые были поставлены странами НАТО. Это, по мнению эксперта, создает для ВСУ определенные сложности. При наличии у них боекомплекта и различных типов ракетного вооружения отсутствуют в достаточном количестве пусковые возможности.

Степанов делает вывод, что попытка осовременить старые советские инженерные разработки, включая ракетные комплексы "Сапсан" или "Точка-У", придать им модульность и адаптировать под натовские стандарты, говорит об агонии собственного оборонно-промышленного комплекса Украины.