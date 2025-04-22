ЦАМТО, 21 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" прошел День инноваций Минобороны России. На мероприятии 35 организаций представили более 60 инновационных проектов и разработок.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, выставка организована с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения. Все отобранные образцы прошли оценку экспертов на предмет новизны и степени завершенности, а также важности и перспективности для Вооруженных Сил Российской Федерации. Лучшие экспонаты будут доработаны для последующего применения в интересах Минобороны России.

Большое внимание на выставке уделили презентации беспилотных летательных аппаратов. Выставленные модели как самолетного, так и коптерного типа обладают высокой помехоустойчивостью и способны эффективно работать в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Огромный интерес у посетителей экспозиции вызвала портативная станция обнаружения малоразмерных воздушных целей. Изделие предназначено для радиолокационного поиска, обнаружения, автоматического сопровождения и определения координат малоразмерных БЛА. Планируется, что эти системы будут использоваться для охраны критически важных объектов и территорий.

Активное участие в работе над рядом показанных на выставке экспонатов приняли и операторы научных рот Технополиса "ЭРА" – молодые ученые, проходящие здесь срочную службу. В ходе проведения Дня инноваций Технополис организовал "Ярмарку вакансий", на которой представители ведущих предприятий промышленности страны представили для них варианты потенциальных рабочих мест. Для выпускников иннограда это отличная возможность начать достойную карьеру и реализовать свой потенциал.

Одним из центральных мероприятий научно-деловой программы стала Всероссийская научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации". В ней приняли участие более 200 человек, в том числе с докладами выступили 9 докторов наук и 45 кандидатов наук. В ходе конференции участники обменивались информацией о новых научно-технических разработках в области оружия на новых физических принципах, нанотехнологий и наноматериалов, энергетики, технологий, аппаратов и машин, медико-биологического направления.

Мероприятия Дня инноваций прошли под руководством Управления Министерства обороны Российской Федерации по руководству деятельностью военного инновационного технополиса.