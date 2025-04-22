Войти
ЦАМТО

Франция и Германия зарегистрировали компанию для разработки танка MGCS

300
0
0
Источник изображения: Фото: defence-industry.eu

ЦАМТО, 21 апреля. Компании KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales юридически зарегистрировали в Кельне компанию MGCS Project Company GmbH (MPC).

Новая компания, зарегистрированная 10 апреля после получения одобрения от Федерального управления по борьбе с картелями, будет осуществлять реализацию проекта разработки "Основной наземной боевой системы" MGCS (Main Ground Combat System). Управляющим директором новой компании назначен Штефан Грамолла.

Юридическая регистрация компании является значительным шагом в рамках проекта MGCS. После завершения предстоящих переговоров по условиям контракта с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), которое действует от имени двух стран, эта проектная компания будет в качестве генерального подрядчика отвечать за реализацию следующего этапа программы MGCS. В частности, она обеспечит разработку концепции и основных технологических элементов перспективной системы вооружения.

MGCS (Main Ground Combat System) представляет собой немецко-французскую программу, целью которой является разработка замены к 2040 году для состоящих на вооружении ВС Германии и Франции основных боевых танков "Леопард-2" и "Леклерк".

Реализация франко-германской программы "Основная наземная боевая система" MGCS (Main Ground Combat System) началась в 2017 году. Она предполагает разработку не только танка, но и целого семейства гусеничных бронемашин на едином шасси. Тем не менее, из-за соперничества между французскими и немецкими промышленными компаниями и различными приоритетами вооруженных сил двух стран программа продвигалась медленно.

Во время церемонии в Париже 26 апреля 2024 года министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепил разделение долей 50/50 в производстве танка, получившего обозначение MGCS.

В июне 2024 года на выставке Eurosatory 2024 представители KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales подписали письмо о намерениях, предусматривающее создание компании для реализации опытно-конструкторских работ по франко-германскому проекту MGCS.

В январе 2025 года KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales в Париже в присутствии министра обороны Франции С.Лекорню и министра обороны Германии Б.Писториуса подписали учредительные документы совместного предприятия MGCS Project Company GmbH.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leopard-2
MGCS
Компании
Rheinmetall
Thales
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 06:13
  • 8525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА