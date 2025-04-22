Франция и Германия зарегистрировали компанию для разработки танка MGCS

ЦАМТО, 21 апреля. Компании KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales юридически зарегистрировали в Кельне компанию MGCS Project Company GmbH (MPC).

Новая компания, зарегистрированная 10 апреля после получения одобрения от Федерального управления по борьбе с картелями, будет осуществлять реализацию проекта разработки "Основной наземной боевой системы" MGCS (Main Ground Combat System). Управляющим директором новой компании назначен Штефан Грамолла.

Юридическая регистрация компании является значительным шагом в рамках проекта MGCS. После завершения предстоящих переговоров по условиям контракта с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), которое действует от имени двух стран, эта проектная компания будет в качестве генерального подрядчика отвечать за реализацию следующего этапа программы MGCS. В частности, она обеспечит разработку концепции и основных технологических элементов перспективной системы вооружения.

MGCS (Main Ground Combat System) представляет собой немецко-французскую программу, целью которой является разработка замены к 2040 году для состоящих на вооружении ВС Германии и Франции основных боевых танков "Леопард-2" и "Леклерк".

Реализация франко-германской программы "Основная наземная боевая система" MGCS (Main Ground Combat System) началась в 2017 году. Она предполагает разработку не только танка, но и целого семейства гусеничных бронемашин на едином шасси. Тем не менее, из-за соперничества между французскими и немецкими промышленными компаниями и различными приоритетами вооруженных сил двух стран программа продвигалась медленно.

Во время церемонии в Париже 26 апреля 2024 года министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепил разделение долей 50/50 в производстве танка, получившего обозначение MGCS.

В июне 2024 года на выставке Eurosatory 2024 представители KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales подписали письмо о намерениях, предусматривающее создание компании для реализации опытно-конструкторских работ по франко-германскому проекту MGCS.

В январе 2025 года KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales в Париже в присутствии министра обороны Франции С.Лекорню и министра обороны Германии Б.Писториуса подписали учредительные документы совместного предприятия MGCS Project Company GmbH.