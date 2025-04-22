"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском

Российская армия захватила сотни единиц вооружения и военной техники противника

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остаются два приграничных населенных пункта — Олешня и Горналь. Операция по выдавливанию украинских формирований с территории России близится к завершению, и трофейные команды Минобороны собирают по полям сражений западную технику, вооружение. Часть отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где все изучат, разберут до винтика и выработают меры противодействия. О трофеях, взятых в бою, — в материале РИА Новости.

Коварные гранаты

Мощная мартовская контратака группировки "Север" на Погребки, Старую Сорочину, Новую Сорочину, Викторовку и Малую Локню, усиленная операцией "Поток" по скрытному выводу крупного отряда в тыл украинского гарнизона в Судже, обрушила всю оборону ВСУ в курском приграничье. Противник, чтобы не попасть в окружение, малыми группами побежал на юг, бросив своих "двухсотых", а также дорогое, но тяжелое натовское имущество. Российские военные, следуя извечному фронтовому правилу "что с поля боя взято — то свято", немедленно его "затрофеили".

Чешский пулемет под патрон 5,56х45 Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Особенно много "стрелковки". Тут и древние M16 времен вьетнамской войны, и современные американские карабины M4, и крупнокалиберные снайперские винтовки M82 Barret, и пулеметы M2 Browning 50-го калибра. Очень много европейских автоматов, сделанных на базе все той же американской AR-15. Встречаются и диковинки: гибриды схем Юджина Стоунера и Михаила Калашникова под советский патрон 5,45х39 миллиметров. Очень ценятся у наших военных — эргономика и удобство, как у "американца", а надежность — как у родного "калаша".

Кроме того, подразделения группировки "Север" захватили сотни единиц натовского противотанкового вооружения. У каждого уважающего себя комбрига в пункте временной дислокации его соединения обустроено специальное помещение с трофейным "железом". И, как правило, именно гранатометы и ПТУРы западного производства в этих "музеях" — самые многочисленные экспонаты. Порой "граники" укладывают на полу, как дрова.

Гранатометы стран НАТО Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

В одной из таких "поленниц" в ПВД 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота собрана практически вся номенклатура РПГ и ПТУР стран мира. От еще чехословацких РПГ-7 и сингапурско-израильских RGW 90 до американских AT-4, британских NLAW и шведских Carl Gustav. Есть и несколько "Джавелинов", хоть и отработанных. Западные противотанковые средства российские военные хвалят за большую мощность боеприпаса и эргономичность. А ругают за ненадежность и чувствительность к грязи.

Есть несколько действительно желанных трофеев — автоматических станковых гранатометов MK47 и ручных гранатометов револьверного типа MGL M32 с боекомплектом. Это заслуга бойцов 22-го мотострелкового полка, освобождавших Новую и Старую Сорочины. Там они обнаружили сотни гранатометных выстрелов калибра 40х46 миллиметров.

Освобожденная деревня Старая Сорочина в Курской области Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Эти боеприпасы очень коварны. При подрыве разлетаются на множество мелких игольчатых осколков, которые при попадании в тело легко заходят под кожу. Обнаружить и извлечь их крайне сложно. При этом осколки причиняют военнослужащему сильную боль и делают его небоеспособным. Подобное оружие создали не с целью убить, а покалечить, чтобы вынудить противника тратить лишние силы и ресурсы на эвакуацию раненых в тыл.

БТР с немецким акцентом

Что касается боевой техники, то и здесь не без трофеев: американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Первые испытания показали, что заокеанская техника превосходит российскую БМП-3 по защищенности и точности автоматической пушки. "Трешка" же опережает M2 в проходимости, дальности, маневренности и главному калибру — 100-миллиметровому орудию. Полученные знания весьма пригодятся российской промышленности при разработке бронетехники следующего поколения.

Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в составе сводной группировки освобождавшие Суджу, затрофеили исправную и совершенно целую американскую 155-миллиметровую гаубицу M777, "нулевый" внедорожник "Хаммер", практически не поврежденный БТР Stryker и несколько бронеавтомобилей производства стран НАТО. Все это добро тоже пойдет в дело. Сначала на заводы российской оборонки, потом на полигоны и, под занавес, в музеи.

Попадаются и "франкенштейны" — советская техника с западными комплектующими и деталями. Так, в руках у морпехов 810-й бригады оказался древний советский БТР-60 времен Карибского кризиса, на который натовские умельцы поставили "дизель" от "Мерседеса". Надо признать, это пошло машине на пользу — резко улучшились ходовые характеристики, а мотор стал шуметь не громче, чем у гражданского внедорожника. Впрочем, такие мутанты попадают в войска не от хорошей жизни — просто больше ничего уже не осталось.

Немецкий двигатель, установленный на советский БТР-60 Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

О захваченных танках западного образца информации в открытых источниках нет. Известно, что противник применял на территории Курской области немецкие Leopard 1 и Leopard2, американские M1A1 Abrams, собственные Т-64 в различных модификациях. Однако утащить с поля боя натовский танк — непростая задача. Во-первых, слишком тяжелый, чтобы с ним справился БРЭМ советского и российского производства. Во-вторых, как только "Абрамс" или "Леопард" показывается на поле боя, в него летит все что есть. Зачастую от них не остается ничего, что можно было бы эвакуировать в тыл.

Желание выжить

Бойцы 9-го мотострелкового полка обнаружили в Малой Локне точку украинских операторов FPV-дронов, которые, очевидно, уходили в большой спешке. Группировке "Север" досталось не меньше 50 на вид исправных БПЛА и масса сопутствующего оборудования: выносные ретрансляторы, кабеля, инструменты, запасные лопасти. Все это после проверки поступит на вооружение российских дроноводов-охотников.

Трофейным каскам, бронежилетам, разгрузкам нет числа. Ими буквально завалены лесополосы, в которых украинцы держали оборону. Вероятно, пойдут на переплавку. Или в музеи. Носить на себе снаряжение, снятое с трупа, желающих мало. Если же свой броник живой, значит, тем более не нужно трогать находку. Бегущий враг мог напоследок приготовить какой-нибудь "сюрприз" — спрятать лезвие или заряд взрывчатки.

В общем и целом хаотичное отступление ВСУ из курского приграничья подтвердило одну простую истину: когда спасаешь жизнь, не задумываешься о сохранности казенного военного имущества. Которое армия вдобавок получила бесплатно.