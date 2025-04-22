Космонавт Зубрицкий считает, что в РФ маловероятен чисто женский полет в космос

Так спецкор ТАСС прокомментировать туристический полет в космос ракеты New Shepard с шестью женщинами на борту

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, комментируя недавний туристический полет в космос ракеты New Shepard с шестью женщинами на борту, отметил, что организовать полет исключительно женского экипажа в России было бы затруднительно.

"Вряд ли получится организовать пилотируемую миссию в текущих реалиях, когда у нас в отряде космонавтов всего лишь две девушки. В корабле "Союз" три места, поэтому либо нужно брать в отряд еще одну девушку, либо третье место будет пустовать", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что при последнем наборе в отряд космонавтов 40% кандидатов были девушки. Зубрицкий отметил, что, несмотря на очевидный интерес россиянок к профессии космонавта, эта работа очень тяжелая. "Нужно иметь определенный склад характера, ума и определенные физические кондиции для того, чтобы пройти все испытания и иметь возможность попасть в отряд космонавтов", - сказал он.

Компания Blue Origin 14 апреля успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31. Это был 31-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров, и первый туристический полет с полностью женским экипажем. Капсула с шестью участницами на борту благополучно приземлилась после короткой поездки в суборбитальное пространство, длившейся около 10-12 минут. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне черноты космоса.