Эксперт Киселев: Запад ведет на Украине войну дронов для применения в будущем

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Страны Запада апробируют на Украине масштабную войну дронов, которые в будущем могут вытеснить многие виды вооружений, таких как бронетехника и вертолеты. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Запад осознает, что впереди будущие войны, которые будут основаны на беспилотных системах, способных работать на земле, в воздухе, на воде и под водой и перекрывать возможности, используемые сегодня. Скорее всего в ближайшем будущем использование таких видов вооружения, как танки, БМП уйдут уже на второй, а то и на третий план. Они могут быть использованы для создания блокпостов, других укреплений. Это касается и вертолетов, которые фактически вытеснены беспилотниками", - сказал Киселев.

Именно поэтому, считает он, страны Запада производят масштабные поставки БПЛА на Украину, которые атакуют мирные российские города и от которых гибнут мирные граждане. "Страны ЕС накачали Украину огромным количеством вооружений, которое испытывается и нет сомнений, что они готовятся к дальнейшей эскалации конфликта", - добавил Киселев.

Эксперт отметил, что не только страны еврозоны, но Индия и Китай также подробно изучают опыт боевых действий, в том числе использование БПЛА, проведение штурмовых операций, организацию систем связи и управления подразделениями в ходе СВО.