Реактивные снаряды северокорейских "Ураганов" бьют далеко и очень точно

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военная промышленность КНДР постоянно работала над усовершенствованием своих 240-мм реактивных установок. Их порой называют северокорейскими "Ураганами", хотя у советских машин калибр пусковых труб - 220 мм.

Первоначальный вариант, имевший западное обозначение M1985, насчитывал двенадцать направляющих. Максимальная дальность стрельбы оценивалась в 40 километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Сообщалось, что этими установками заинтересовались в ряде государств, например, в Анголе, и они туда поставлялись.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В 1991 году стало известно о появлении уже более совершенной версии с 22 пусковыми трубами и реактивными снарядами, поражающими цели на дистанции не менее 60 километров.

Сейчас известно, что серийно выпускается еще одна новая модификация, способная бить на 70 километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Причем в минувшем году были продемонстрированы новые образцы боеприпасов, снабженные модулями коррекции с функцией взрывателя, в которые встроены системы навигации и управления, корректирующие полет реактивных снарядов к цели с помощью небольших аэродинамических рулей.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Продемонстрированная высочайшая точность попадания удивила многих военных специалистов, отслеживающих появление новинок в ВПК Северной Кореи.

Лев Романов