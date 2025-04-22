Боец Тридцатый: Применение дронов кардинально изменило правила ведения войны

УРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Применение в ходе специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кардинально изменило правила ведения войны. Беспилотники в настоящее время выполняют 90% всей боевой работы, считает оператор расчета ударных БПЛА с позывным Тридцатый.

"Все учебники, что были написаны до этого, все правила ведения войны, оно конкретно, кардинально поменялось, потому что дроны, которые сейчас делают 90% всей работы, - это как наблюдение, так и ударное поражение, конкретно задают другой вектор войны", - сказал военнослужащий на кадрах, распространенных Минобороны РФ.

Он добавил, что применение БПЛА окажет влияние на дальнейшее развитие военных технологий.