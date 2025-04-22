Госдеп: США остаются привержены полному прекращению огня на Украине

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что конфликт на Украине "давно пора остановить"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему привержены полному и всеобъемлющему прекращению огня на Украине. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель Госдепартамента США.

"Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать воскресную публикацию агентства Reuters, из которой следует, что в Госдепе поддержали бы продление пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Срок перемирия истек в понедельник в 00:00 мск.

По версии Госдепартамента, конфликт на Украине "давно пора остановить". "Как заявил госсекретарь [США Марко] Рубио во время телефонного разговора с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, на прошлой неделе у него состоялись обнадеживающие дискуссии в Париже, мир возможен, если все стороны будут привержены этому", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social публикацию, в которой выразил надежду на то, что РФ и Украина заключат сделку в ближайшую неделю.

19 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий до 00:00 мск 21 апреля и призвал Киев сделать то же самое. Перемирие вступило в силу 19 апреля в 18:00 мск. Как сообщил ТАСС 20 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, команд по продлению пасхального перемирия президент не давал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона не соблюдала пасхальное перемирие, используя для нанесения ударов американские РСЗО HIMARS.