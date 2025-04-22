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В Европе признали отставание от России в одной сфере

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Фото: Anna Filipova / Reuters
Фото: Anna Filipova / Reuters.

Tagesspiegel: Страны Северной Европы отстали от РФ в сфере БПЛА в Арктике

Государства Северной Европы в значительной степени отстали от России в сфере развития беспилотных комплексов в Арктике. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

«Более десяти лет назад (...) Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное — и все чаще терпят неудачу из-за местного климата», — утверждается в публикации.

Как отмечается в материале, РФ на шаг опережает других: компания Zala Aero давно разрабатывает беспилотники, адаптированные к экстремальным температурам в Арктике.

«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре-пять лет», — признал подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен. РФ начала интегрировать беспилотные летательные аппараты еще в 2008 году, а северные государства НАТО достигли данной точки лишь в последние годы, указал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Великобритания может усилить свое военное присутствие на фоне обострения конкуренции между глобальными игроками в Арктике. Отмечается, что такие рекомендации британское правительство получит от авторов готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

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