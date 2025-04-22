TNI: в России сошли с конвейера усовершенствованные истребители Су-57

На вооружение ВСК России поступили новейшие истребители Су-57, пишет TNI. Автор всеми силами пытается дискредитировать мощь российской армии и промышленности. Но даже он вынужден признать, что эти самолеты заслужили "звание" всеобщих любимцев.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила, что с конвейера сошли еще два истребителя-невидимки — дорогих и таинственных Су-57.

Российские государственные СМИ печально известны тем, что отчитываются о поставках вооружений Кремлю чуть ли не поштучно. Они регулярно трубят о последних “партиях” истребителей, поступивших на вооружение ВКС России, хотя реальное количество самолетов при этом обычно не раскрывается.

Поэтому несколько удивительно, что прокремлевские военные блогеры бросились рекламировать поставки двух новых многоцелевых истребителей Су-57 (по классификации НАТО: Felon, или “Уголовник”) в этом месяце.

Ни государственный военно-промышленный конгломерат “Ростех”, ни его “дочка” Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (так в оригинале — автор противоречит собственному же анонсу. — Прим. ИноСМИ) официально не объявляли о том, что с конвейера сошли именно два истребителя-невидимки. Однако фотографии Су-57 с бортовыми номерами 25 “красный” и 26 “красный” отправились гулять по каналам в Telegram.

“По-видимому, новые маркировки говорят о том, что это свежие единицы, произведенные в рамках масштабирования производства после череды задержек и потерь на поле боя”, — сообщает издание Defence Blog. — Считается, что замеченные на этой неделе самолеты относятся к новейшей серии, прошли структурную доработку и оснащены улучшенной авионикой”.

Численность парка Су-57 в настоящее время неизвестна

Считается, что по состоянию на конец 2024 года у Кремля на вооружении находилось 22 Су-57. Хотя “Ростех” и ОАК объявили о начале серийного производства истребителя пятого поколения, считается, что в прошлом году их было изготовлено менее двадцати, а скорее всего, не более дюжины.

В последний раз ОАК официально объявляла о поставке Су-57 в ВКС России в ноябре, одновременно с новой партией истребителей Су-35С (по классификации НАТО: Flanker-M, или “Фланкер”). Как уже отмечалось, количество самолетов в партии неизвестно, и ОАК наверняка мутит воду умышленно.

Затратная разработка и медленное развертывание Су-57

Это объясняется целым рядом факторов, включая то обстоятельство, что у России нет доступа к ряду компонентов, в частности к микросхемам и другим передовым узлам, из-за санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине более трех лет назад.

“Западные санкции серьезно ограничили производство истребителя пятого поколения Су-57, затруднив Москве приобретение ключевых высокотехнологичных компонентов. Однако Россия обошла часть проблем и наладила импорт товаров двойного назначения, жизненно важных для выпуска истребителя, включая Siemens KLE 360 CNC, — написал Харрисон Касс в статье для The National Interest в прошлом году. — Siemens KLE 360 CNC — один из ярких примеров товара двойного назначения. Этот станок обычно используется в автомобильной и медицинской промышленности, но при этом жизненно важен для производства истребителей”.

Однако раздобыть другие узлы не так-то просто.

Кроме того, производство замедлили технические проблемы с двигателями и возможностями малозаметности. Однако в прошлом году Москва попыталась расширить мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) для дальнейшего масштабирования производства. Насколько продвинулись эти усилия и поможет ли это побороться с задержками, неясно.

Еще одна проблема — стоимость. Даже до начала конфликта у Кремля не было денег на свои разрекламированные системы вроде того же Су-57 и основного боевого танка Т-14 “Армата”.

Продолжающийся конфликт оказался гораздо затратнее, чем мог предполагать президент Владимир Путин. Поскольку потери опережают уровень производства (ничем не подтвержденное заявление. — Прим. ИноСМИ), Кремлю пришлось расконсервировать запасы старых танков, бронетехники и другого оборудования.

Дороговизна Су-57 — основной фактор, убедивший ОАК привлечь иностранных покупателей. Это, в свою очередь, объясняет, почему он столь широко рекламировался на авиасалонах в прошлом году. Хотя Су-57 неизменно остается любимцем толпы, истребитель также угодил под залп неожиданной критики в китайских соцсетях как раз перед авиасалоном в Чжухае в ноябре прошлого года.

Хотя сама по себе поставка двух новых Су-57 вероятна, они вряд ли сыграют большую роль для Кремля, который осторожничает до абсурда и не применяет новинки в бою.

Во многих песнях поется, что два — это волшебная цифра, но чтобы переломить ситуацию для ВКС России (чем автора не устраивает сложившаяся у ВКС России ситуация? Завидует? — Прим. ИноСМИ), самолетов потребуется гораздо больше. А так мало того, что их всего два, — они еще и вряд ли отправятся на линию фронта.

Тем не менее, Москва продолжит рекламировать Су-57 как самый эффективный истребитель на вооружении, а ОАК и “Рособоронэкспорт” продолжат искать иностранных покупателей. Пока что, правда, согласился один лишь Алжир. Учитывая проволочки на производстве, могут пройти годы, прежде чем первый Су-57 взлетит в небо над Северной Африкой.

Автор: Питер Сучу (Peter Suciu) — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовал более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Публиковался в Forbes и Clearance Jobs.