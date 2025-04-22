Как сообщила газета "Ведомости" в материале Ильи Лакстыгала и Алексея Никольского "Индия думает о расширении экспорта вооружений, в том числе клиентам России. Эти планы слишком амбициозны, считают эксперты" , контролируемый государством индийский Export-Import Bank (EXIM) намерен предложить долгосрочные дешевые кредиты на покупку индийских вооружений странам с повышенными политическими или кредитными рисками, традиционно покупавшим оружие в России. Об этом 16 апреля 2025 года сообщило Reuters со ссылкой на источники. В рамках этих усилий, поясняют собеседники агентства, Дели увеличил число своих военных атташе в данных государствах, чтобы способствовать переговорам с ними об оружейных сделках. В первую очередь это страны Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

155-мм/52 буксируемые (с самодвижением) гаубицы ATAGS и легкие колесные 155-мм/39 самоходные гаубицы САУ MArG 155-BR, изготовленные индийской компанией Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL, оборонный дивизион компании Bharat Forge Limited) по контрактам для армии Армении (с) кадр из видео телевидения Армении

Согласно опубликованному в середине марта ежегодному отчету Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Индия в 2024 г. сохранила место важного импортера вооружений и военной техники в мире, аккумулировав 8,4% мирового импорта вооружений. Доля России в поставках индийской армии, по данным SIPRI, хотя и снизилась с 45% в 2022 г., но составляла в 2024 г. все еще значительные 36%. В феврале 2025 г. гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил ТАСС, что общий объем поставок российской продукции военного назначения с 2005 по 2024 г. составил $80 млрд. В то же время в 2024 финансовом году (закончился в марте), как заявил 11 апреля министр обороны Индии Раджнатх Сингх, индийский оборонный экспорт рекордно вырос на 12%, достигнув $2,7 млрд. Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди стремится увеличить экспорт вооружений и военной техники до $6 млрд к 2029 г. Всего, по данным индийского правительства, в 2023/2024 финансовом году Индия произвела оружия на $14,8 млрд - на 62% больше, чем тремя годами ранее.

Один из традиционных покупателей российского оружия на пространстве СНГ уже проявил интерес к индийским вооружениям. Это Армения, заморозившая свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, в ноябре 2022 г. индийская The Economic Times сообщала, что Индия получила крупный заказ на поставку вооружения в Армению на $245 млн. Среди поставляемых Армении вооружений - РСЗО, гаубицы и системы противодействия дронам.

Представитель "Рособорон­экспорта" в связи с информацией Reuters напомнил "Ведомостям", что ранее в марте Михеев заявил, что с Индией обсуждается совместная разработка и производство "современных управляемых авиационных ракет, а также возможность совместного с индийской стороной производства и продвижения продукции военного назначения третьим странам, дружественным России".

Индия действительно пытается стать экспортером вооружений, это давний лозунг Дели и у этого плана есть основания, отмечает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Он отмечает, что индийское правительство пытается поддерживать собственный оборонно-промышленный комплекс, не только стимулируя производителей вооружений создавать военную технику в Индии по программе Make in India, но создавая возможности для экспорта. Особенно примечателен контракт с Арменией, хотя во многом этот успех можно объяснить занятостью российской промышленности в современных обстоятельствах. Макаревич отмечает, что многие из ныне востребованных образцов индийских вооружений созданы на основе российских. "При этом угроза того, что индийские вооружения где-то смогут реально заместить российские, маловероятна", - полагает эксперт.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, поставленные Индией цели слишком амбициозны. Пока можно сказать, что индийские оборонные продукты все еще достаточно сырые, несмотря на привлекательные цены. В этом на своем опыте эксплуатации ряда образцов убедились такие покупатели индийских вооружений, как Армения и Шри-Ланка. В то же время у сотрудничества России и Индии на рынках третьих стран есть перспективы - так, российско-индийскую сверхзвуковую ракету "Брамос" приобрели такие страны, как Индонезия и Филиппины, причем последняя страна практически никогда не покупала российское оружие.