«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике

Об этом заявил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников в разговоре с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников в разговоре с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым, который посетил ООО «Рыбинская верфь» концерна «Калашников» в ходе рабочей поездки в Рыбинск, заявил о готовности к серийному выпуску и работе в Арктике судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10».

«ОКР выполнена, судно состоялось. Следующий этап реализации проекта — освоение серийного производства „Хаска-10“ с перспективой увеличения ее грузоподъемности для максимально эффективной работы в Арктике. Мы говорим об этом уверенно. Более того, даже обсуждаем использование судна на воздушной подушке с его потенциальными заказчиками», — резюмировал генеральный директор «Калашникова».

Антон Алиханов поднялся на борт судна «Хаска-10», построенного Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы», осмотрел органы управления СВП, палубное пространство и силовую установку, отметил высокое качество постройки судна.

«Специализированные суда, как „Хаска-10“, могут стать основой транспортного парка снабжения всем необходимым промышленных объектов, гражданских и военных инфраструктур, расположенных на территориях Крайнего Севера», — подчеркнул министр.

Напомним, ходовые испытания СВП завершились в прошлом году. «Хаска-10» может двигаться в любых условиях при температуре до −50 °С со скоростью 40 узлов, транспортировать до 10 т груза и является альтернативой воздушному транспорту по доставке всего необходимого на труднодоступные территории Крайнего Севера.

Главе Минпромторга России была представлена гражданская продукция Рыбинской верфи. В рамках презентации был совершен демонстрационный выход на катере «Лидер» в акваторию Рыбинского водохранилища.

Важно добавить, что на Рыбинской верфи Антон Алиханов осмотрел корпусно-сборочный цех, оценил качество изготавливаемых там плавсредств, а также обсудил с генеральным директором концерна «Калашников» Аланом Лушниковым и генеральным директором верфи Семеном Данилиным вопросы развития производственных мощностей судостроительного предприятия и загрузки его, наряду с освоением серийного выпуска СВП «Хаска-10», перспективными гражданскими заказами.