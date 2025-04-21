Полет в неизвестность

16 апреля этого года в Розовой гостиной ДК г.о. Жуковский состоялось очередное заседание Клуба любителей авиации «Взлётная полоса», посвящённое приближающемуся 80-летию Победы.

Общеизвестно, что в годы Великой Отечественной войны на аэродроме Лётно-исследовательского института базировались соединения авиации дальнего действия. Знаменитые военные лётчики летали в тыл врага с этого аэродрома.

Отдельно было рассказано об уникальном перелёте 1942 года, в ходе которого нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов, вылетев на бомбардировщике ТБ-7 (он стал называться Пе-8 после смерти его конструктора В.М. Петлякова в 1942 г.) с аэродрома ЛИИ, посетил Великобританию и США, где провёл важные переговоры об открытии второго фронта. Ведущим этой встречи стал историк авиации Андрей Симонов.

ЛИИ в годы войны

Не секрет, что становление Лётно-исследовательского института (ЛИИ) практически совпало с началом Великой Отечественной войны. Уже 23 июня 1941 года в ЛИИ было введено военное положение, создана команда местной противовоздушной обороны (МПВО – аналог более поздней Гражданской обороны) и введена светомаскировка.

Часть имевшихся на аэродроме ЛИИ истребителей была срочно приведены в боевое состояние: на них было установлено оружие и загружен боезапас. Так началась работа Лётно-исследовательского института в период Великой Отечественной войны.

В начале июля 1941 года в связи с угрозой налётов немецкой авиации на Москву по инициативе лётчика-испытателя Н.В. Гаврилова из лётчиков-испытателей ЛИИ была создана 2-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья, состоявшая из пяти звеньев, в каждое из которых входило по три лётчика.

Самолётный парк 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи состоял из шести МиГ-3, четырёх И-16 и двух И-153. Лётный состав авиаэскадрильи состоял из лётчиков-испытателей института: М.К. Байкалова, Н.В. Гаврилова, М.Л. Галлая, Е.Н. Гимпеля, А.Н. Гринчика, В.А. Олиферко, П.М. Попельнушенко, В.Л. Расторгуева, Ю.К. Станкевича, В.П. Фёдорова, М.Ф. Фёдорова, В.В. Шевченко, И.И. Шелеста, Г.М. Шиянова, В.Н. Юганова и А.П. Якимова. Командиром эскадрильи был назначен А.Б. Юмашев.

Личный состав 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи. Источник: Валерий Агеев

В ночь на 22 июля 1941 года немецкая авиация совершила первый массированный ночной налёт на Москву. Он продолжался с 22 часов 25 минут 21 июля до 3 часов 25 минут 22 июля и производился четырьмя последовательными эшелонами. В налёте участвовало 197 вражеских бомбардировщиков.

В ходе отражения первого вражеского налёта на столицу было сбито 22 вражеских самолёта, два из которых – на счету лётчиков-испытателей ЛИИ. М.К. Байкалов сбил Хейнкель He-111, который упал в районе Пресни, а М.Л. Галлай повредил Дорнье Do-17, который упал ранним утром между Витебском и Смоленском.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1941 года Матвей Карлович Байкалов и Марк Лазаревич Галлай были награждены орденами Красного Знамени и стали первыми орденоносцами среди сотрудников недавно образованного Института.

Службы аэродрома ЛИИ обеспечивали ночные полёты самолётов Ер-2, Ил-4, Пе-8 и В-25 «Митчелл» в глубокий тыл противника. С сентября 1941 по февраль 1943 года на аэродроме также базировался 565-й истребительный авиационный полк ПВО на истребителях И-153 и МиГ-3.

С осени 1941 года аэродром института стал аэродромом подскока для дальних бомбардировщиков, базировавшихся в городе Иваново, а с апреля 1942 года по май 1944 года являлся местом основного базирования 45-й авиационной дивизии дальнего действия и других соединений авиации дальнего действия.

Полет на Берлин

Так, в частности, 10 августа 1941 года полярный летчик Э.К. Пусэп под командованием Михаила Водопьянова совершил первый боевой вылет на Пе-8, успешно подвергнув бомбардировке Берлин.

Пе-8. Источник: Валерий Агеев

При возвращении на базу самолёт Водопьянова, в котором Пусэп был вторым пилотом, оказался повреждён вражескими зенитками: из пробитого бензобака потекло горючее.

М. В. Водопьянов совершил вынужденную посадку в захваченной немцами Эстонии. Э. К. Пусэп впервые оказался на родине предков. Покинув повреждённый самолёт, экипаж встретил перепуганного мальчика-пастуха; благодаря Пусэпу, не забывшему эстонский язык, лётчики смогли узнать у него дорогу до линии фронта и вернулись к своим, избежав плена.

К апрелю 1942 года Эндель Пусэп совершил 30 ночных боевых вылетов, нанеся бомбовые удары по Берлину, Данцигу и Кёнигсбергу.

Эндель Пусэп. Источник: Валерий Агеев

Визит В. М. Молотова в Англию и США

В мае 1942 года Пусэпу доверили выполнить перелёт на Пе-8 с особой правительственной миссией. Экипаж бомбардировщика: командир Э.К.Пусэп, второй пилот В. М. Обухов, штурманы капитаны А. П. Штепенко и С. М. Романов, доставил правительственную делегацию СССР во главе с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым в Англию и США для переговоров по открытию второго фронта в Европе.

Для того, чтобы осуществить эту миссию, на бомбардировщике Пе-8 установили дополнительные баки с горючим и кислородные баллоны. В центральном отсеке временно разместили пассажирские сидения в виде табуреток. Согласно воспоминаниям участников перелёта, мягкие пассажирские сидения установили только во время промежуточной посадки в Шотландии. Пассажиров, а среди них были и женщины, облачили в меховые комбинезоны и снабдили кислородными масками.

Визит В. М. Молотова в Англию и США. Источник: Валерий Агеев

В дальней авиации были случаи, когда члены экипажа бомбардировщиков случайно пережимали трубки кислородных масок и они засыпали, теряли сознание и умирали от гипоксии. Поэтому один из борт - стрелков Д.М. Кожин каждые 15 мин. проверял всех членов делегации, а их было 11 человек, на отсутствие сна и все это продолжалось на протяжении 10 часов полета. И не зря. В пути одной из пассажирок стало плохо, и она пыталась снять кислородную маску, но борт-стрелок ей это не позволили сделать. Температура за бортом доходила до — 40°С, в импровизированном пассажирском салоне было также холодно.

20 мая 1942 г. в 4 часа 55 минут после 10 часов 00 минут полёта, преодолев 2700 километров, Пе-8 приземлился на аэродром Тилинг в Шотландии. Здесь с самолета для снижения полётного веса сняли бронеспинки и бронеплиты, для бортовых пушек и пулемётов оставили по одному комплекту боезапаса. Дополнительно самолёт оснастили двумя надувными лодками (клипер-ботами), а всех членов экипажа и пассажиров снабдили надувными спасательными жилетами.

Затем последовал аэродром Рейкьявика (Исландия). По прибытии выяснилось, что связи с Америкой нет – придётся подождать и отложить полёт. К ночи связь восстановили, однако выяснилось, что погода на маршруте нелётная.

Судьбоносная встреча

В один из дней пребывания на аэродроме Рейкьявика Э.К. Пусэп разговорился с американским полковником Арнольдом. За кружкой пива полковник сообщил, что погода в районе аэродрома Тендер на острове Ньюфаундленд часто меняется.

- Помолчали, вспоминал Пусэп, покурили. Выпили ещё пива. Потом Арнольд, порывшись в своём картодержателе, вытащил свою полётную карту. Разложил её на столе и показал пальцем на нанесённый от руки красный кружок южнее озера Медвилл, находящегося на Лабрадорском полуострове.

– Гус-Бей. Аэродром. Хотя он и далеко от Ньюфаундленда, при случае может пригодиться. Правда, сейчас там готова только одна полоса, но длина её – 5820 футов (1.800 метров) – вполне достаточна для вашего самолёта. Есть там и бензин и масло. Есть также спальные мешки, консервы и горячий кофе. Ну, и виски – тоже, закончил он, улыбаясь.

Допив пиво и поблагодарив доброжелательного американского коллегу за приятную беседу, я поспешил к себе. Разыскал свою карту и, найдя там озеро Медвилл, поставил южнее его кружок.

Из Рейкьявика вылетели в полночь с 28 на 29 мая. Уже на подходе к материку назначенный к посадке аэродром Гандер действительно оказался закрыт туманом, поэтому неожиданно подсказанный американским лётчиком запасной аэродром для экипажа Пе-8 оказался как нельзя кстати:

Пробыв недолго в Гус-Бее и подготовив корабль к новому полёту, взлетели и взяли курс на Вашингтон. С приближением к Вашингтону температура за бортом всё поднималась вверх. Моторы стали перегреваться и из капотов по крылу начало литься моторное масло. Вскоре был выключен третий мотор, так как у него сгорели свечи. Через некоторое время был убран газ ещё у одного мотора. Так на двух с половиной моторах через 7 часов 50 минут после взлёта с аэродрома Гус-Бей долетели и утром 30 мая сели на одном из аэродромов в Вашингтоне, пролетев за 15 часов 22 минуты 4.700 километров. А маршрут Москва – США составил почти 11 дней, полётное время составило 30 часов 46 минут.

Визит В. М. Молотова в Англию и США. Источник: Валерий Агеев

За выполнение этого полёта весь экипаж бомбардировщика был удостоен боевых наград. Командир корабля Э.К.Пусэп, штурманы А.П.Штепенко и С.М.Романов были удостоены звания Героев Советского Союза. Второй пилот В.М.Обухов, борттехники А.Я.Золотарев и В.И.Дмитриев были награждены орденами Ленина.

Валерий Агеев