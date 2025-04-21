Экологический субботник «Зеленая Весна - 2025» прошел территории музея Г.О.Р.А.

19 апреля, на Поклонной Горе, на территории музея «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») состоялся масштабный экологический субботник «Зеленая Весна - 2025». С приветственным словом к участникам обратилась Ольга Плямина, генеральный директор Фонда им. В.И. Вернадского, которая отметила, что мероприятие стало доброй традицией, а место выбрано неслучайно.

- Этот год – особенный для всех нас. Год 80-летия Великой Победы. Пять лет назад мы уже проводили здесь субботник. А в Зале Славы Музея Победы передали на 25–летнее хранение капсулу времени с посланиями от 9 миллионов человек – граждан России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. И я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет еще одним нашим общим вкладом в природу будущего и в память о прошлом, отметила она.

Мероприятие объединило сотни экоактивистов, среди которых были представители государственных органов, бизнеса, включая ОАО «РЖД», «Росатом», «Черкизово», НКО, образовательных учреждений, а также школьники и студенты.

В знак памяти о героях Великой Отечественной войны участники возложили цветы к Памятнику «Военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 гг.». Волонтеры провели уборку и покраску территории парка, а для юных гостей Фондом были организованы мастер-классы, эстафеты и экологические викторины.

Музей Победы — главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр.

Сегодня музей является одним из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания новых поколений.

Интерактивный музей исторической военной техники расположен под открытым небом в Парке Победы, на пересечении аллей Памяти и Артиллеристов. В экспозиции представлены сотни единиц военной техники и оружия, многие из которых являются раритетными ― в их числе танки, истребители, легковые автомобили. Кроме того, выставка дополнена виртуальными спецэффектами и декорациями, создающими атмосферу эпохи.

В мемориальном парке, недалеко от главного здания Музея Победы, находится его филиал — музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Музей начал свою работу 5 мая 2022 года на базе экспозиций открытых площадок.

Практически в самом центре Москвы на территории 10 гектаров размещена уникальная коллекция военной техники и вооружения. Гостей ждут 10 локаций, в которых расположено более 400 раритетных экспонатов — многие из них существуют в единственном экземпляре. Подлинные реликвии сгруппированы тематически и для них создан соответствующий исторический антураж. Кроме того, музейное пространство дополнено интерактивными экспозициями и макетами техники, спецэффектами и скульптурными фигурами участников событий.

Локации «Танковая», «Авиационная», «Артиллерийская» рассказывают о технике соответствующих родов войск. Здесь представлены не только редчайшие экспонаты — опытные образцы или машины, дошедшие до нашего времени в единственном экземпляре, но и интерактивные модели с движущимися деталями, а также макеты, демонстрирующие устройство техники. Там выставлены редкие самолеты военных лет, среди которых есть транспортный Ли-2 и бомбардировщик Ил-4.

Транспортный самолет Ли-2. Музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Источник: Валерий Агеев

Бомбардировщик Ил-4. Музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Источник: Валерий Агеев

Последний создали еще до войны, но с началом Великой Отечественной его спешно модифицировали, поскольку не все самолеты были оборудованы собственным оружием — огневой точкой. Ил-4 был очень сложным в управлении, но мог поднять в воздух до 2,5 тонны снарядов.

После рассекречивания данных в 1996 году стало известно, что 42 летчика за подвиги в борьбе с гитлеровской армией, совершенные на Ил-4, были удостоены звания Героя Советского Союза, а еще четыре — звания Героя России. В экспозицию также вошли макеты топливозаправщиков, немецкой техники, самолетов союзных государств и устройства противовоздушной обороны.

Гордостью экспозиции является царь-пушка XX века — гигантская 305-миллиметровая морская железнодорожная установка ТМ-3−12 весом более 340 тонн. Ее построили на Николаевском заводе в трех экземплярах. На железнодорожную платформу установили зенитное крупнокалиберное орудие с затонувшего линкора «Императрица Мария».

Зенитное крупнокалиберное орудие с затонувшего линкора «Императрица Мария». Источник: Валерий Агеев

В начале Великой Отечественной войны система участвовала в обороне военно-морской базы Ханко на территории современной Финляндии. Там отступающие советские войска подорвали ее, но финские военные восстановили и после окончания войны передали орудие Красной армии. Зенитная установка состояла на вооружении до 1961 года.

«Зелёная Весна» — это не просто уборка территорий, а настоящий экологический праздник, который объединяет людей разных возрастов и профессий в стремлении сделать нашу страну чище.

Валерий Агеев