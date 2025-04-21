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ТАСС

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-145 был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция старта ведется на странице компании в X.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-145 был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 05:29 по местному времени (15:29 мск).

Это уже третий запуск для нужд разведки за последнее время: запуски в рамках миссий NROL-192 и NROL-174 состоялись 12 и 16 апреля соответственно.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. 

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SpaceX
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