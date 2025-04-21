Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)

TNI: перемена климата откроет перед Россией новые экономические возможности

Перед Россией открываются фантастические перспективы, пишет TNI. Москва извлечет огромную выгоду из перемены климата и благоприятствующей геополитической обстановки. Страна разворачивается на Восток и пользуется новыми экономическими возможностями.

Россия может извлечь колоссальную выгоду из глобального потепления.

Большинство прогнозов рисуют России схожее будущее: бесконечный конфликт с Западом или поглощение Китаем. Однако у России есть и другие перспективы благодаря смещению экономической мощи из Европы в Азию, сокращению западных связей из-за конфликта на Украине, перемене климата, открытию Арктики и потенциала возобновляемой энергии. Наконец, общественность и правительства в Азии и на Глобальном Юге приветствуют укрепление России.

Ее прежний статус сверхдержавы времен холодной войны недостижим. Однако с новыми экологичными источниками энергии, а также статусом ядерной державы Россия продолжает играть огромную роль в мировой политике. Многие игнорируют эти “зеленые ростки”, но они прорастают, предвещая совсем иную Россию.

Разворот на Восток

Несмотря на свою одержимость Украиной и НАТО, президент России Владимир Путин придерживается давней веры в евразийский путь страны. Как отмечает канадский ученый Пол Робинсон, “начиная со второй половины XIX века русские художники и интеллектуалы все чаще подчеркивают азиатские корни обширной части русской культуры”. “Это отступление в русской консервативной мысли крепло всякий раз, когда связи с Западной Европой ставились под сомнение”, — добавил он.

Разворот России на Восток предшествовал обоим украинским конфликтам. Путин поддержал усилия Ельцина по урегулированию давних пограничных споров и восстановлению связей с Китаем, объявив о переориентации на Восток в ходе президентской кампании 2012 года — за два года до присоединения Крыма. Западные аналитики поспешили списать со счетов этот шаг, однако этот крепнущий уклон принес России спасение от шквала западных санкций. Россия считает, что ее сдвиг диктуется не только геополитикой, но и элементарной экономической логикой, поскольку центр тяжести мировой экономики также смещается в Азию.

Укрепление связей с Китаем в ближайшей перспективе

После присоединения Крыма в марте 2014 года Путин заключил сделку по природному газу на 400 миллиардов долларов между “Газпромом” и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) — крупнейшую для России после распада Советского Союза. Путин назвал ее “эпохальным событием”, укрепившим российско-китайские связи.

Пекин еще не одобрил вторую нитку газопровода “Сила Сибири”, которая полностью компенсировала бы выпавший экспорт в Европу. Однако с 2022 года двусторонняя торговля резко возросла. Торговля с Китаем стала для российской экономики страховочным тросом. Товарооборот между Китаем и Россией достиг 240 миллиардов долларов в 2023 году, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 26,3%.

Кроме того, импорт из Китая вырос в 2023 году на 46,9%. В том же году Россия экспортировала в Китай половину своей нефти и нефтепродуктов. Китайские автопроизводители захватывают российские рынки, особенно с уходом европейских автомобильных компаний.

Российская элита обеспокоена зависимостью Москвы от Пекина и по-прежнему относится к Китаю настороженно, ведь тот экономически зависит от западных потребителей. Тем не менее, у русских пока мало других вариантов, кроме как ближайшие 10 или более лет опираться на Китай, даже если Москва развернет обширную деятельность на Глобальном Юге. Однако благодаря запланированным и уже действующим сетям железнодорожных магистралей и энергетических трубопроводов, а также Северному морскому пути (СМП) Москва закладывает основу для своего возрождения и рассчитывает уравновесить отношения с Китаем.

Транспорт и торговые связи

Европейская торговля России практически остановилась, однако в азиатских портах жизнь бьет ключом. Тем не менее, им требуется больше транспортных связей с западной частью страны. Пропускная способность железнодорожной сети Сибири достигла в конце 2024 года 180 миллионов тонн. Москва планирует довести этот показатель до 270 миллионов тонн к 2032 году. Однако в докладе за прошлый год отмечалось, что из-за санкций, конфликта на Украине и рекордных процентных ставок РЖД пришлось серьезно урезать свои инвестиционные планы, и над поставленными целями нависла угроза. Несмотря на это, Китай и Россия развивают прямое транспортное сообщение для содействия взаимной торговле.

Индия также изучает возможность расширения транзитных связей с Россией, но в настоящее время вклад Нью-Дели всё же меньше, чем Китая. Москва и Нью-Дели начали работу над Восточным морским коридором “Владивосток-Ченнаи” через Вьетнам, Таиланд и Индонезию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин подписали программу индийско-российского сотрудничества в области торговли, экономических связей и инвестиций на Дальнем Востоке на 2024–2029 годы. Еще один план — коридор “Север – Юг”, железнодорожный маршрут, который соединит Россию с Индийским океаном через Иран.

Северный морской путь

Развивающийся маршрут протяженностью 5 600 км через Северный Ледовитый океан почти вдвое короче действующего пути для азиатских товаров в западные порты через Суэцкий канал. Однако в настоящее время СМП судоходен лишь в летние месяцы. Более того, западные торговцы будут готовы им воспользоваться лишь после установления мира на Украине.

Но сейчас СМП уже широко используется для разработки богатых энергетических и минеральных месторождений и транспортировки добытых ресурсов. По оценкам, на регион приходится 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% неразведанных мировых запасов природного газа. Большая часть коммерческих перевозок через регион приходится на сжиженный природный газ (СПГ) с российских предприятий в Японию и Китай на специализированных судах, а также нефть на подсанкционных танкерах. По данным американской газеты The Wall Street Journal, в 2024 году зафиксирован рекордный объем транзитных грузов по СМП с северо-запада России в Азию через Берингов пролив.

Геополитическая важность Арктики

Патрулирование и учения российских подводных лодок в районе Фареро-Исландского рубежа между Гренландией, Исландией и Великобританией участились. Россия уже много лет уделяет пристальное внимание расширению своего присутствия в Арктике за счет реконструкции аэродромов, открытия новых баз, подготовки личного состава и развития сети оборонительных рубежей на севере. Кроме того, она расширяет сотрудничество с Китаем. Например, в октябре 2024 года Береговая охрана Китая и Пограничная служба России провели первое совместное патрулирование в Арктике. На сегодняшний день Китай и Россия завязали в Арктике “всеобъемлющее” сотрудничество в области добычи ресурсов, торговли, научных исследований и военных учений.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин оба увлечены новым арктическим маршрутом, который для Путина олицетворяет собой “покорение природы человеком” — один из лейтмотивов российского национализма. Для Си же это важная морская артерия, в настоящее время не подконтрольная флоту США.

Выгоды от перемены климата

В Москве и европейской части России к западу от Урала к середине столетия может наблюдаться заметное повышение температуры. При этом не ожидается, что оно будет сопровождаться существенным снижением количества осадков или засухой. Однако вечная мерзлота может растаять, а в земную атмосферу может выделиться метан.

Ожидается, что повышение температуры увеличит объемы производства в России за счет повышения урожайности в сельском хозяйстве, а также площади пахотных земель. Недавнее исследование в журнале Nature показало, что даже при “среднем” сценарии повышения температуры доход на душу населения на северо-западе России увеличится на 20%. Это же сулят и более ранние исследования: так, Международный валютный фонд в 2017 году оценил, что в некоторых частях России объемы производства на душу населения будут расти на несколько процентов с повышением температуры на каждый градус.

Потенциал возобновляемой энергии в России

В 2003 году Международное энергетическое агентство оценило, что потенциал возобновляемой энергии превышает 270 миллионов тонн в угольном эквиваленте в год. Более поздний анализ показал, что Россия обладает крупнейшим техническим потенциалом возобновляемой энергии в мире и может стать крупным экспортером чистой энергии. Россия богата многочисленными источниками возобновляемой энергии: ветряной, водной, геотермальной, энергии биомассы, водородной и солнечной. Однако их доля в российском энергопотреблении очень мала.

Тем не менее, большинство стран постепенно отказывается от ископаемого топлива. Руководство после Путина может воспользоваться этой возможностью и ускорить развитие возобновляемых источников. Однако тому есть препятствия. Согласно докладу проекта “Энергетические новшества и реформы”, “стратегия декарбонизации России не предусматривает ни общенациональной системы тарификации выбросов углерода, ни других штрафов”.

Хотя Россия и стремится к нулевому уровню выбросов, вместо возобновляемых источников энергии она опирается на двукратное увеличение естественных поглотителей углерода в виде лесных массивов. Естественные поглотители углерода, в частности океаны и тропические леса, улавливают углекислый газ из атмосферы и поглощают больше углерода, чем выделяют. Россия также стремится к технологическому суверенитету, и из этого вытекают обязательные требования к местному производству. При относительно скромном рынке и постепенном запрете дешевых китайских ресурсов внутренних производственных мощностей для возобновляемых источников энергии может и не хватить.

Более того, экспорт возобновляемых источников энергии лишь частично компенсирует выпавшие доходы от экспорта ископаемого топлива, поскольку энергия из возобновляемых источников дешевеет, а альтернативная выработка снижает мировой спрос. Азиатская энергосистема, которую Москва предложила в начале 2000-х годов, могла бы стать выходом для перепроизводства энергии в России, объединив электростанции восточной части России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии в единую сесть. Планы зашли в тупик, но японский SoftBank, потенциально крупный инвестор, от этой идеи не отказывается.

Наконец, Россия весьма конкурентоспособна в ядерной энергетике и, согласно репортажу The Financial Times, остается “непревзойденным экспортером атомных электростанций”. Более трети новых реакторов по всему миру строятся при участии российской государственной корпорации “Росатом”.

Более дружелюбная среда

Особенно благоприятным отношением к России отличаются индийцы: большинство из них положительно оценило страну в опросе Европейского совета по международным отношениям за 2025 год. Индийцы склонны видеть в России противовес Китаю. Более того, Путин организовал встречу Моди и Си на саммите БРИКС 2024 года в Казани, которая привела к некоторой разрядке китайско-индийской напряженности. Моди дважды посетил Россию в 2024 году, а Путин планирует посетить Нью-Дели в 2025 году.

Другие азиатские страны демонстрируют удивительно сильную приязнь к России и готовы продолжать партнерские отношения, даже несмотря на конфликт на Украине. Большинство китайцев видит в Россию союзницу, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям за январь 2023 года. Наиболее прозападные страны Азии, Япония, Южная Корея и Австралия, как и европейские страны, Россию не любят, согласно опросу Центра Пью за 2024 год. Но большинство других государств Южной и Юго-Восточной Азии и Африке относится к России благосклонно.

Укрепление связей с Северной Кореей также увеличивает значимость Москвы в Азии. Подписанный в июне 2024 года договор “дает России возможность оказывать влияние в Восточной Азии и уравновешивает давление Запада”. Китай не в восторге от того, что Москва вывела Северную Корею из изоляции.

Новая Россия?

Однако потенциал — это одно, а реальные достижения — это другое. Без прочного мира молодые, образованные и высококвалифицированные россияне, уехавшие в начале конфликта на Украине, могут и не вернуться, чтобы возродить былое технологическое превосходство России. Продолжающееся военное соперничество с Западом и растущий оборонный бюджет также подточат ресурсы, необходимые для коренного преобразования страны.

Однако выгоды могут оказаться весьма значительными, если новая Россия развернется на Восток и воспользуется экономическими возможностями, которые открывают перед ней перемена климата и более благоприятная геополитическая обстановка. Успех в развитии отношений с США и Западом вновь распахнет двери для международных финансов и технологий, но даже это не послужит достаточной гарантией того, что Россия откажется от вызовов Западу.

Авторы: Мэтью Берроуз (Mathew Burrows), Коллин Майзель (Collin Meisel). Мэтью Берроуз — советник исполнительного управления Центра Стимсона и соавтор недавно вышедшей книги “Грядущий мир: возвращение Трампа и конец старого порядка”. Колин Майзель — заместитель директора по геополитическому анализу в Институте международного будущего имени Фредерика Парди Школы международных исследований имени Джозефа Корбела при Денверском университете.