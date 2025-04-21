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Великобритания призывает Россию к прекращению огня, одновременно планируя поставку киевскому режиму крылатых ракет. Как сообщает канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе Зеленского, Киев договорился с британцами о поставке новой партии ракет Storm Shadow.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел непубличные переговоры с британцами, договорившись о поставке новой партии крылатых ракет Storm Shadow. Подробности переговоров отсутствуют, поэтому ни о сроках поставки, ни о возможном объеме военной помощи данных нет. Есть неподтвержденные данные о якобы поставке ракет ближе к лету. Кроме того, поставку ракет Taurus якобы обещает будущий канцлер Германии Мерц, но данная информация требует подтверждения, поскольку часть созданной немцами коалиции не поддерживает передачу ракет Украине. Об этом на днях заявляли Борис Писториус и Олаф Шольц.

А вот сведения о передаче немцами Киеву зенитных комплексов и ракет к ним подтверждается, Берлин готовится направить на Украину несколько ЗРК IRIS-T, на американские Patriot немцы не расщедрились.

Андрей Ермак договорился с британской разведкой о передаче Украине новой партии дальнобойных ракет, а также получил гарантии об увеличении военной помощи со стороны нового канцлера Германии. Мерц пообещал передать Украине 300 дальнобойных ракет Taurus уже летом, а также новые системы ПВО и ракеты для них.

— пишет канал.

Как ранее сообщалось, Брюссель и Лондон хотят сорвать переговоры России и США по перемирию, не допустив личной встречи Путина и Трампа, понимая, что это станет окончательным приговором нынешней Украине.