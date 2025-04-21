Asia Times: Эстония опережает всю Европу в разжигании войны с Россией

Ненависть эстонцев к русским переходит все границы, пишет Asia Times. Эстония идет в авангарде подстрекателей войны. Маленькой стране без армии лучше бы не нарываться. Но ей под силу устроить эскалацию и разжечь конфликт в Европе, предостерегает автор.

Маленькая Эстония может устроить большие проблемы и спровоцировать прямую войну между Россией и Европой.

28 июня 1914 года боснийско-сербский радикал Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию, герцогиню Гогенбергскую.

Принцип действовал не в одиночку. Кроме него, в группе под названием “Молодая Босния”, стремившейся к независимости от Австро-Венгерской империи, было минимум пятеро руководителей. Кроме того, ему помогала таинственная организация “Черная рука”, которая поставляла оружие, включая бомбы и пистолеты.

Убийство австрийского эрцгерцога, непосредственного преемника императора Франца Иосифа I, было очевидной провокацией. Месяц спустя разразился так называемый июльский кризис, чьей кульминацией стал предъявленный Сербии 23 июля ультиматум. К тому времени Германия пообещала помочь Австрии, а Россия и Франция, наоборот, мобилизовались в поддержку сербского национализма.

Первой мировой войны можно было избежать, но этого не произошло. Виновные предстали перед судом в Боснии — одних казнили, а других по малолетству водворили в тюрьму (включая самого Принципа). Австрийцы сильно переоценили свои военные возможности, и в результате в конце войны Австро-Венгерская империя прекратила свое существование.

Нет ли здесь параллелей с сегодняшней ситуацией? Я имею в виду Украину и ее сторонников, включая Джо Байдена, который разрешил бить в тыл России дальнобойными ракетами ATACMS и атаковать российские радары раннего оповещения и базы с ядерными бомбардировщиками.

Украинцы не отставали от своих покровителей и 3 мая 2023 года атаковали беспилотниками Кремль, нацелившись на самого президента России Владимира Путина.

Такие атаки немыслимы без технической помощи НАТО, особенно с учетом того, что беспилотникам дальнего действия нужны спутники для связи и наведения. Однако Белый дом все обвинения в соучастии опроверг.

Одновременно Украина и ее сторонники развязали против России культурную войну. И одна из главных застрельщиц в ней — Эстония.

Эстония — самая северная из прибалтийских стран. Ее столица Таллин находится на побережье Балтийского моря. Эстонский город Нарва расположен прямо у границы с Россией. Около половины населения Нарвы — русские (по данным переписи населения Эстонии от 2021 года, русские составляют 86,99% населения Нарвы. — Прим. ИноСМИ).

Всего в Эстонии проживает 1,37 миллиона человек, по данным за 2023 год. От 20 до 25% населения — русские, в зависимости от методов подсчета.

Уже много лет Эстония ведет с Россией культурную войну, хотя полностью зависит от НАТО в вопросах безопасности. Эстонская армия насчитывает всего 7 700 действующих военнослужащих, из которых 3 500 — призывники.

Резервистов насчитывается гораздо больше, но у страны нет для них ни ресурсов, ни оборудования, так что эти силы существуют скорее на бумаге. Эстонские ВВС в принципе не заслуживают серьезного упоминания: страна располагает лишь двумя учебными самолетами L-39 производства чешской Aero Vodochody и двумя малыми транспортными самолетами M-28 производства Польши.

Можно было бы подумать, что Эстония не захочет наживать себе проблем, но, похоже, всё с точностью до наоборот. Таллин свято убежден, что НАТО его поддержит, а Россия не станет нападать на члена альянса.

Провокации не новость для эстонцев, чья ненависть к русским переходит все границы. Таллин фактически лишил гражданства своих русских жителей и устраивает законодательные гонения на Русскую православную церковь. Тем самым Эстония явственно дала понять, что готова унижать собственное население, лишь бы косвенно задеть Россию.

В апреле 2007 года эстонцы решили перенести памятник, известный как Бронзовый солдат. Этот памятник служил местом захоронения советских солдат, павших в борьбе с нацистами. В итоге могилы раскопали, а родственников погибших в России уведомили, что если они не заберут останки, то прах перенесут на Таллинское военное кладбище вместе с памятником.

В 2025 году страну захлестнула новая волна борьбы с памятниками: это и осквернение русских могил на Таллинском военном кладбище, и уничтожение военных мемориалов.

Если в сегодняшней России и есть объединяющий фактор, то это решающая роль страны в разгроме нацистских полчищ во Второй мировой войне. Каждый год 9 мая Россия пышно празднует День Победы, демонстрируя свою военную мощь.

За ним следует более печальный, но не менее важный гражданский марш под названием “Бессмертный полк”. Люди с гордостью несут плакаты и фотографии своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне (так в России принято называть Вторую мировую).

Демонстративное презрение Эстонии к победе России во Второй мировой войне, наряду с ее неоднозначным отношением к собственному прошлому (включая поддержку нацистов) всё больше озлобляет русских. Можно добавить попытки помешать эстонским русским получить гражданство или даже лишить их права голоса. Недавно Эстония приняла новые законы, усугубившие это неравноправие.

Кроме того, Эстония также пытается пресечь любые отношения между собственной православной церковью и Московским Патриархатом. Неудивительно, что Эстония повторяет за Украиной; быть может, даже вдохновляется ее подходом. Действия Эстонии против Русской православной церкви вызвали бы скрежет зубовный, если бы это происходило в другой стране и, например, европейским или американским католикам запретили бы общаться с Папой Римским.

Среди европейских подстрекателей войны Эстония идет в авангарде. Ее бывший премьер-министр Кая Каллас с некоторых пор стала верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Сегодня она — один из самых громких голосов в поддержку милитаризации Европы и отправки войск на Украину. Эстония возглавляет список из шести стран, пообещавших отправить контингент на Украину, — хотя ей и отправлять-то некого.

Провокации опасны тем, что из этой искры иной раз разгорается пламя войны. Истерия, которую сейчас закатили власти ряда европейских стран (в частности Франции, Великобритании, Германии и Эстонии), — следствие огромной тревоги, что Украина не выдержит российского натиска. Вместо того чтобы помочь президенту США Дональду Трампу найти мирное решение конфликта, те же французы и британцы лишь изо всех сил ставят палки ему в колеса.

Хотя отчасти это можно объяснить попыткой решить экономические проблемы Европы, заменив гражданскую промышленность военной, дефицитные расходы не спасут ни европейскую экономику, ни промышленность.

В то же время даже такие малые страны, как Эстония, могут вызвать большие проблемы и устроить эскалацию, которая приведет к войне в Европе.

Автор: Стивен Брайен (Stephen Bryen) — специальный корреспондент Asia Times. Бывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны по политическим вопросам.