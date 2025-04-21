Китай разработал и испытал водородную бомбу в неядерном исполнении

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В Китае провели испытание новой водородной бомбы в неядерном исполнении. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), испытания признаны успешными.

Китайские ученые создали новую бомбу на основе водорода, в которой используется гидрид магния. На испытаниях подрыв изделия массой в 2 кг создал огненный шар с температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, который просуществовал 2 секунды. Эквивалентное количество тротила может образовать шар, который «проживет» в 15 раз меньше. Другие подробности проведенных испытаний не раскрываются. Разработку ведут сотрудники Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

Взрывы газообразного водорода воспламеняются с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро распространяется наружу и широко распространяется.

— заявил руководитель группы Ван Сюэфэн.

Ученые заявляют, что могут точно контролировать интенсивность взрыва новой бомбы, благодаря чему можно равномерно поражать цели на большой территории.

На данный момент о будущем применении новой бомбы ничего не говорится, разработчики не знают, будет ли принято это изделие на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК).