Намеки администрации Трампа на отказ от переговоров по Украине льют воду на мельницу Путина (The New York Times, США)

NYT: в США не обсуждается дальнейшая военная помощь Украине

Поставки оружия на Украину, одобренные Байденом, скоро иссякнут, пишет NYT. При этом нынешняя администрация не обсуждает дальнейшую военную помощь стране. Европейские союзники встревожены: США не обещают даже предоставлять Киеву разведданные.

Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио в пятницу заявили, что США могут отказаться от мирных усилий. “Если мирное урегулирование на Украине невозможно, мы должны двигаться дальше”.

Это резкие слова прозвучали из уст госсекретаря Марко Рубио в пятницу. Покидая конференцию союзников в Париже, он предупредил, что соглашение о прекращении огня, которое президент Трамп неоднократно клялся заключить “за 24 часа”, может в итоге оказаться недостижимым.

Угроза Рубио подняла острые вопросы: какую позицию США займут на зашедших в тупик переговорах с Россией и что будет, если они сорвутся. Что, если Рубио и Трамп забросят мирные усилия и попросту устранятся? На это намекнул сам Рубио, подчеркнув, что “это не наш конфликт” и что “у нас есть другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться”.

Или они собираются умыть руки и предоставить Украину самой себе? Это вытекает из февральской стычки Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Тогда они с вице-президентом Джей Ди Вэнсом явственно дали понять миру, что трехлетнее военное партнерство между Вашингтоном и Киевом уничтожено.

Как известно, та встреча завершилась изгнанием Зеленского из Белого дома — к вящей радости одного человека: президента России Владимира Путина.

Что бы ни имел в виду Рубио, его слова стали очередным американским подарком Путину. На каждом этапе с момента инаугурации Трамп и его главные помощники по национальной безопасности последовательно делали заявления, игравшие на руку России. Они вычеркнули членство Украины в НАТО с повестки дня, неоднократно заявляли, что Киеву придется смириться с территориальными потерями, и даже ни много ни мало обвинили саму Украину в разжигании конфликта.

В пятницу уже Трамп дал понять, что США могут устраниться от конфликта. Так же бывало, когда Вашингтон разочаровывался во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

“Если по какой-то причине любая из сторон продолжит чинить препоны соглашению, мы просто скажем: “Вы глупцы — причем не только глупцы, а еще и ужасные люди”, — и просто откажемся участвовать”, — заявил Трамп. “Но, надеюсь, до этого не дойдет”, — добавил он.

При этом он ни разу не упомянул лично Путина.

“Именно этого Путин и добивается”, — сказала биограф Путина Фиона Хилл. На первом сроке Трампа она возглавляла секцию России и Европы в Совете национальной безопасности, а после своего ухода давала против него показания в первом расследовании по делу об импичменте.

“Приоритет Трампа — получить возможность иметь дело с Россией напрямую, отодвинуть Украину в сторону и продолжить деловые и другие отношения с Россией, — сказала Хилл. — Вот траектория, по которой мы сейчас идем и к которой Трамп всегда стремился. В этом он всегда был весьма последователен”.

И действительно: в интервью The New York Times еще весной 2016 года, когда он впервые баллотировался на пост президента, Трамп назвал Украину европейской проблемой. “Я обеими руками за Украину, у меня там живут друзья”, — сказал он.

При этом он добавил: “Когда украинская проблема только возникла, знаете ли, не так давно, и Россия встала на путь конфронтации, мне показалось, что никого, кроме нас, это не волнует. А ведь нас происходящее на Украине касается меньше всех, потому что мы дальше всего от нее”.

Этим же подходом он руководствовался на первом сроке, приостановив поставки оружия, пока украинцы не начнут расследование против Джозефа Байдена — своего предполагаемого противника на выборах 2020 года. Эти обвинения и заложили основу импичмента, принятого Палатой представителей, но отвергнутого Сенатом.

Аналогичного тона придерживается и министр обороны Пит Хегсет. В феврале в ходе своей первой официальной поездки в Европу он заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, Россия наверняка сохранит за собой захваченные 20% украинской территории и американцы не войдут ни в предполагаемый миротворческий контингент, ни в силы безопасности для надзора за прекращением огня.

На Хегсета обрушились с критикой даже высокопоставленные республиканцы, включая председателя сенатского комитета по вооруженным силам Роджера Уикера от Миссисипи, который назвал это “ошибкой новичка”.

Но Хегсет весьма точно изложил позицию администрации. Европейские чиновники, осведомленные о ходе дискуссий с Рубио и переговорщиком Трампа в России Стивом Уиткоффом, состоявшихся в четверг в Париже, заявили, что основная позиция США не изменилась.

У США есть серьезный план урегулирования, говорят они, — по сути, тот же самый, который Украина одобрила в середине марта. Частичное прекращение огня в Черном море и по энергетической инфраструктуре, якобы достигнутое администрацией, так и не вступило в силу. Русские тянули время, выдвигая все новые и новые условия, вплоть до “денацификации” украинского правительства — эвфемизм для устранения Зеленского.

Однако спустя всего несколько часов вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме высказался наперекор Рубио. “Мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этому жестокому конфликту”, — сказал он, казалось бы, переча Трампу и Рубио. Но, на самом деле, во всей команде Трампа по национальной безопасности мало кто во всеуслышание разделяет оптимизм Вэнса, так что, возможно, он наигран, чтобы протолкнуть вперед некое соглашение.

Хотя конкретный план администрации расшифровать сложно, в публичных комментариях и беседах весьма отчетливо вырисовывается общее направление. Об этом сообщают европейские чиновники, ломая голову, как в дальнейшем поддержать Украину без помощи Вашингтона.

До недавнего времени Трамп почти всегда говорил о российском лидере в восторженных тонах — как о прагматике, который стремится заключить выгодное соглашение. Трамп уверял, что российский лидер настолько его уважает, что ни за что бы не ввел на Украину войска, если бы Трамп выиграл выборы 2020 года. Ситуация изменилась, когда Путин начал тянуть время, воздвигая прекращению огня одну препону за другой. На каком-то этапе Трамп даже пригрозил России пошлинами.

Но когда на прошлой неделе появился конкретный список “наказанных”, Россия оказалась в числе немногих, кого это не коснулось. Экономический советник Трампа Кевин Хассетт объяснил, что нет смысла облагать пошлинами страну, с которой ведешь мирные переговоры. Украина, однако, в список “проштрафившихся” попала.

Недоверие Трампа к Зеленскому не ослабевает. “Я не его поклонник”, — заявил он в четверг на встрече с Мелони в Овальном кабинете. По словам сторонников Украины в конгрессе, ни в Белом доме, ни на Капитолийском холме практически не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете вооружений для Киева, хотя текущая поддержка, принятая еще в последние месяцы администрации Байдена, истекает.

Европейские чиновники говорят, что не получили даже заверений в том, что США продолжат обширный обмен разведданными с Украиной, без которых ВСУ будет значительно труднее поражать личный состав и инфраструктуру противника.

На самом деле, в отношениях с Украиной Белый дом рассуждает скорее о том, что он получит, а не что даст сам. После склоки в Овальном кабинете США и Украина пересматривают соглашение об американских инвестициях и доступе к украинским недрам, редкоземельным металлам и другим проектам в области горнодобывающей промышленности.

Чтобы переписать оставшееся неподписанным соглашение, ушло почти полтора месяца. Трамп и министр финансов Скотт Бессент заявили на этой неделе, что подпишут новую редакцию в следующий четверг.

Чего Трамп по-настоящему жаждет, так это соглашения с Россией. Но для этого ему придется действовать в обход Украины: либо объявив о прекращении огня, либо просто отложив проблему в долгий ящик.

В ряде интервью, в том числе Такеру Карлсону, Уиткофф нахваливал нормализацию и расширение отношений с Россией. Когда Карлсон спросил о далеко идущих целях Путина захватить всю Украину и, возможно, попытаться поглотить часть бывших советских республик, Уиткофф эту идею решительно отверг. Он “на 100%” уверен, что Путин не намерен ни захватывать Европу, ни даже брать под контроль Украину. “Зачем им поглощать Украину? — спросил он риторически. — Это было бы похоже на оккупацию Газы”.

Эта фраза ошеломила европейских чиновников: сам Путин неоднократно объяснял в пространных статьях и речах, почему и зачем он намерен поглотить Украину (европейцы смогли прочитать в словах Путина то, чего там нет. — Прим. ИноСМИ). Он регулярно рассуждает о восстановлении России эпохи Петра Великого. За последние 20 лет он вторгся в Грузию, захватил Крым и во всеуслышание отрицал, что нацеливается на Киев — вплоть до того дня, когда попытался свергнуть тамошнее правительство с помощью сухопутного наступления, кибератак и бомбардировок в феврале 2022 года.

Главный вопрос после пятничных комментариев Трампа и Рубио таков: планируют ли США предоставить оборону Украины самим украинцам и Европе? А сам Трамп переметнется на другую сторону и будет стремиться к сближению с Россией.

Некоторые эксперты утверждают, что даже если Трамп замахнется на столь масштабный шаг, это вряд ли сработает. Они сомневаются, что Путин согласится ограничить свои связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей, которые подпитывают российскую военную кампанию технологиями, беспилотниками и, в случае Пхеньяна, войсками (оказание военной помощи России этими странами не имеет подтверждения. — Прим. ИноСМИ).

“Даже если заигрывания Трампа с Путиным приведут к поверхностному потеплению в отношениях с Россией, основополагающее недоверие Путина к Западу сделает подлинное примирение невозможным, — написал на этой неделе на страницах журнала Foreign Affairs директор Центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александр Габуев**. — У него нет уверенности в том, что Трамп убедит Европу восстановить связи с Россией, и он знает, что в 2028 году новая администрация США может просто взять и снова все переиграть”.

Автор: Дэвид Сэнгер (David Sanger).

*Внесен в реестр иноагентов Минюста. Организация, признанная нежелательной в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента