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ТАСС

Келлог: процесс урегулирования украинского конфликта идет в верном направлении

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по РФ и Украине
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по РФ и Украине.
Источник изображения: © AP Photo/ Mariam Zuhaib

Спецпосланник президента США по Украине и России заявил, что конфликт идет слишком долго

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог считает, что процесс урегулирования украинского конфликта движется в правильном направлении.

"Когда я говорю о всеобъемлющем прекращении огня, я имею в виду [прекращение огня] на море, в воздухе, на суше, также [по] промышленным [объектам] продолжительностью минимум 30 дней. Затем это перерастет в более длительную мирную сделку - в постоянную мирную сделку. Полагаю, мы находимся на верном пути", - сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник также прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. "Его слова были жесткими, но они и должны были быть жесткими, потому что мы устали от происходящего. В мире слишком много событий, в которые США необходимо вовлекаться, а эта война идет чересчур долго. Но думаю, появилась возможность [завершить конфликт]", - считает Келлог.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на европейских официальных лиц, что угрозы США выйти из переговорного процесса направлены скорее в адрес Киева, а не Москвы. 

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Страны
Россия
США
Украина
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