Войти
ТАСС

Эксперт Боссхард опроверг сообщения западных СМИ о военных успехах ВСУ

296
0
0
Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта
Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта.
Источник изображения: © Oleg Petrasiuk

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке заявил, что украинская армия ежедневно отступает и несет значительные потери

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. То, что западные СМИ преподносят как военные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле таковыми не являются, в реальности украинская армия ежедневно отступает и несет значительные потери. Такое мнение выразил ТАСС швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"То, что западные СМИ время от времени преподносят нам как военные успехи Украины, не является настоящими военными успехами", - указал эксперт. В действительности, по его словам, украинская армия "день за днем вынуждена сдавать территории" и "несет при этом большие потери".

"Постоянное военное давление со стороны российской армии приводит к тому, что ВСУ никак не могут прийти в себя и постоянно вынуждены отправлять на фронт только плохо обученные подразделения", - считает Боссхард. В то же время он отметил, что в воображении западных политиков Украина "просто обязана добиться значительных военных успехов", чтобы не вести переговоры с российской стороной из слабой позиции. По его мнению, именно эти потребности и обслуживает западная пресса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным агентства, такой шаг свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение еще не принято.

Bloomberg также отмечает, что в четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"