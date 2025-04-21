Эксперт Боссхард опроверг сообщения западных СМИ о военных успехах ВСУ

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке заявил, что украинская армия ежедневно отступает и несет значительные потери

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. То, что западные СМИ преподносят как военные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле таковыми не являются, в реальности украинская армия ежедневно отступает и несет значительные потери. Такое мнение выразил ТАСС швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"То, что западные СМИ время от времени преподносят нам как военные успехи Украины, не является настоящими военными успехами", - указал эксперт. В действительности, по его словам, украинская армия "день за днем вынуждена сдавать территории" и "несет при этом большие потери".

"Постоянное военное давление со стороны российской армии приводит к тому, что ВСУ никак не могут прийти в себя и постоянно вынуждены отправлять на фронт только плохо обученные подразделения", - считает Боссхард. В то же время он отметил, что в воображении западных политиков Украина "просто обязана добиться значительных военных успехов", чтобы не вести переговоры с российской стороной из слабой позиции. По его мнению, именно эти потребности и обслуживает западная пресса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным агентства, такой шаг свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение еще не принято.

Bloomberg также отмечает, что в четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне.