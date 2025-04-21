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ТАСС

Эксперт Боссхард: США могут сократить помощь ЕС в случае поставок Taurus Киеву

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке отметил, что будет "очень удивлен", если поставки немецких ракет смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вашингтон может сократить поддержку союзникам по НАТО в Европе, если они продолжат подрывать мирные усилия США на Украине, в том числе за счет планов поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Такое мнение выразил ТАСС швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Применение немецких крылатых ракет Taurus даст президенту США Дональду Трампу основания полагать, что европейские союзники по НАТО работают против него, и убедит его сократить поддержку", - сказал он. По его мнению, Россия также воспримет поставки Taurus Киеву как доказательство того, что европейцы не стремятся к миру. "В итоге целое поколение политиков будет объявлено главным препятствием на пути к миру, что может иметь внутриполитические последствия", - резюмировал эксперт.

Боссхард отметил, что будет "очень удивлен", если поставки немецких ракет смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. "Факт остается фактом: зенит военной мощи Запада, вероятно, уже давно в прошлом", - резюмировал он.

13 апреля лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он утверждал, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможные поставки Германией Украине крылатых ракет Taurus не приведут к изменениям на поле боя и будут означать "совершенно новое качество" в российско-германских отношениях.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что союзникам США в Европе следует понять, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить время на урегулирование украинского конфликта. По ее словам, американские власти не намерены заниматься этим год и не станут возглавлять усилия по урегулированию конфликта, если стороны или одна из двух сторон не будет сотрудничать. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. 

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