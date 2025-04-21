Источник изображения: topwar.ru

Усилиями специалистов липецкого НПО «Киловатт» и при участии нескольких конструкторских бюро в России создан наземный роботизированный комплекс «Ямщик». Беспилотная система состоит из самой платформы-робота повышенной проходимости, защищенной от помех связи дальнего радиуса действия и бортовой станции защиты от дронов противника.

Об этом журналистам информационного агентства ТАСС рассказал представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков.

«Ямщик» – результат совместной работы НПО «Киловатт» и нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода

- заявил он.

По его словам, одним из главных преимуществ комплекса является наличие помехоустойчивой системы связи, способной надежно принимать управляющий сигнал даже в условиях активного противодействия со стороны вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Дальность действия комплекса составляет пять километров. При наличии ретрансляторов и пунктов замены аккумуляторных батарей это расстояние увеличивается до 20 километров.

Конечно, такая техника станет отличным подспорьем для наших бойцов на передовой. Остается только дождаться сообщений о начале ее массового производства и поставки в войска.

На данный момент противник активно применяет наземную роботизированную технику. По большей части она производится за рубежом. Используют ее для разведки, диверсий, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и других целей.