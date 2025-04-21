Центр "Воин" и ФБС России передали на фронт новейшие отечественные винтовки

В зону спецоперации были переданы мультикалиберные снайперские винтовки "Аркуда тактика", которые являются лидерами в своем сегменте и не уступают иностранным аналогам

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Центр "Воин" совместно с Федерацией боевого снайпинга России отправили на передовую партию сверхсовременных винтовок российского производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Сегодня мы передаем надежное оружие в надежные руки. Эти винтовки - лучшее, что есть на отечественном рынке, они сейчас активно появляются в войсках. <…> Эти снайперские комплексы и сопутствующее оборудование - для вас. Успехов вам, ребята, я в вас верю. Победа будет за нами!" - приводит слова Героя России, председателя Федерации боевого снайпинга России, вице-президента Федерации армейской тактической стрельбы гвардии майора Ярослава Якубова пресс-служба центра.

Там уточнили, что в зону спецоперации были переданы мультикалиберные снайперские винтовки "Аркуда тактика". Они являются лидерами в своем сегменте и не уступают иностранным аналогам, отметили в пресс-службе.

В центре подчеркнули, что заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оказал помощь в покупке винтовок. "Мы будем делать все возможное, чтобы помочь бойцам на передовой", - приводит его слова пресс-служба "Воина".

Летом 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра во всех регионах страны. Центр "Воин" уже представлен в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.