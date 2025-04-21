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РИА Новости

ОАК передала Минобороны партию новых Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Ростех: ОАК передала Минобороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Как отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации и является лучшим самолетом в своем классе.

"Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины", - сказал Артяков.

Предприятия ОАК строго выполняют свои обязательства в рамках гособоронзаказа, подчеркнул, в свою очередь, гендиректор корпорации Вадим Бадеха.

"Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся. Выпуск одного из самых востребованных самолетов, фронтового бомбардировщика Су-34, за два года увеличился более чем в два раза", – приводит слова Бадехи пресс-служба.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Артяков Владимир
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