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ТАСС

Китай успешно запустил шесть спутников Shiyan-27

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Запуск CZ-6
Запуск CZ-6.
Источник изображения: CASC

Аппараты будут в основном использоваться для изучения космической среды и проведения технологических экспериментов, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Китай в субботу успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту шесть спутников Shiyan-27 ("Шиянь-27"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 06:51 по пекинскому времени (01:51 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи CZ-6А ("Чанчжэн-6-эй"). Для ракеты серии "Чанчжэн" это 570-й запуск.

По сведениям CASC, запущенные космические аппараты будут в основном использоваться для изучения космической среды и проведения соответствующих технологических экспериментов.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с CASC, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) порядка 6,5 тонны полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй - 3,35 м. Для носителей указанного типа это 26-я миссия, третья в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

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