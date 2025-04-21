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ТАСС

WP: Зеленскому "будет трудно проглотить" предложенный США вариант сделки

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

Обозреватель газеты Дэвид Игнейшес также выразил мнение, что "Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран"

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому "будет трудно проглотить" предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

"Текущий пакет [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности [для Украины], обеспечиваемые США", - пишет автор. "Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран, но, вероятно, без американского "заслона", - указывается в статье.

"Европейские чиновники сказали мне, что без американской помощи их военной и разведывательной поддержки будет недостаточно для обеспечения защиты Украины после заключения мирного соглашения. У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную атаку России", - указал Игнейшес.

Как отмечает автор, самой тяжелой проблемой для Европы являются недостаточные разведывательные возможности. "В прошлом месяце Киеву удалось пережить шестидневное прекращение американской разведывательной помощи, целью которого было выдавить уступки из Зеленского. Но если бы это продолжалось еще неделю, то, по оценке украинских чиновников, последствия этого были бы катастрофическими", - подчеркивается в статье.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным агентства, такой шаг свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение еще не принято.

Bloomberg также отмечает, что в четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне. 

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