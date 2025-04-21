NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

Европейские чиновники также сообщили, что Запад не получил от Вашингтона гарантий продолжения масштабного обмена разведданными Соединенных Штатов с Украиной в будущем, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Ни Белый дом, ни Конгресс США фактически не обсуждают возможность выделить Украине новые пакеты военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, при нынешнем президенте Дональде Трампе США пересмотрели свою позицию в отношении Украины с точки зрения собственной выгоды и теперь исходят из того, что они могут получить от Киева, а не дать ему сами. Неназванные европейские чиновники также сообщили газете, что Запад не получил от Вашингтона гарантий того, что США продолжат масштабный обмен разведданными с Украиной в будущем.

Трамп ранее не стал говорить, намерен ли он прекратить оказывать военную помощь Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. При этом госсекретарь Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.