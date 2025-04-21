WSJ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине

Газета пишет, что речь идет не о готовом решении, а о проекте концепции

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. США на встрече по украинскому урегулированию в Париже сообщили, что создали проект механизма контроля за соблюдением режима всеобъемлющего прекращения огня на Украине в случае его достижения. Об этом в пятницу пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Детали плана американской администрации не раскрываются. Издание отмечает, что речь идет не о готовом решении, а о проекте концепции.

17 апреля в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По информации Елисейского дворца, эти "конструктивные переговоры" помогли "сблизить позиции" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В ходе визита Рубио и Уиткофф также провели переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником премьера Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

В четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на нынешнем этапе нереалистично, учитывая несоблюдение Киевом моратория на удары по энергетическим объектам.

18 марта Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. При этом украинские удары по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов, удары наносились с использованием беспилотников и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по объектам российской энергетики продолжаются.