"Мощный взрыв "Искандера" превратил HIMARS в груду расплавленного металла

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Тесное взаимодействие воинов воздушной разведки и ракетчиков позволило уничтожить находящуюся у формирований киевского режима очередную американскую реактивную систему залпового огня M142 HIMARS.

Вначале беспилотник группировки войск "Южная" засек передвижение вражеской РСЗО и сопровождающего его автомобиля. Это произошло в районе населенного пункта Сергеевка на Краматорско-Дружковском направлении.

Боевики попытались замаскировать боевую машину на местности, но все их действия отслеживались с неба.

Телеграм-канал "Изнанка" разместил видео, где демонстрируется, как ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" точно попадает в цель. В результате произошел мощный взрыв боевой части, вызвавший детонацию реактивных снарядов. На том месте, где находились HIMARS и транспортно-заряжающая машина, в небо поднялось большое облако дома, в стороны разлетелись фрагменты боеприпасов.

По предварительным данным, кроме самой техники уничтожены также восемь боевиков формирований киевского режима.

Роман Катков

Видео и фото: телеграм-канал "Изнанка"