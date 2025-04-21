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ТАСС

Трамп отказался устанавливать точные сроки завершения украинского конфликта

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США отметил, что хочет достижения мирного урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать конкретные сроки мирного урегулирования украинского конфликта.

Журналисты в Белом доме попросили его прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что понимание о возможности завершить конфликт на Украине наступит в течение "нескольких дней". "Да, очень скоро", - ответил глава государства. У него уточнили, через сколько именно дней. "Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим, чтобы это [мирное урегулирование на Украине] было достигнуто. <...> И Марко прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все (конфликт - прим. ТАСС) завершилось", - ответил Трамп.

17 апреля в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По информации Елисейского дворца, эти "конструктивные переговоры" помогли "сблизить позиции" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. 

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Украина
Франция
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Трамп Дональд
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