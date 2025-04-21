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ТАСС

Трамп считает, что в урегулировании на Украине дело идет к развязке

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США отметил, что все стороны демонстрируют энтузиазм

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта приближается развязка. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Посмотрим, сможем ли мы добиться этого", - отметил он, говоря о прекращении огня и урегулировании. "Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке", - добавил Трамп.

На вопрос, не пытается ли Россия обманывать США в том, что касается урегулирования, глава вашингтонской администрации ответил: "Никто ни с кем не играет". "Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что имеет большой опыт в проведении переговоров. "Я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И мне надо видеть энтузиазм, желание прекратить это. И, думаю, я вижу такой энтузиазм. Думаю, что вижу это у обеих сторон", - отметил он. "Но вы скоро узнаете", - подчеркнул американский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона стремится к урегулированию украинского конфликта и обеспечению своих собственных интересов, она открыта для диалога. Так он ответил на вопрос ТАСС относительно заявления Трампа о том, что он ожидает получить от РФ ответ по прекращению огня на Украине на этой неделе.

18 марта президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. При этом с 18 марта по 16 апреля украинская сторона наносила удары по объектам энергетики в 15 российских регионах. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Херсонской областях, а также о Крыме, ДНР, ЛНР и Краснодарском крае. Удары наносились с использованием беспилотников и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS. Как ранее заявил ТАСС Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по объектам российской энергетики продолжаются.  

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