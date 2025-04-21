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Киеву поставят отвергнутые винтовки MK 556

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Фото: Reise Reise / Wikipedia
Фото: Reise Reise / Wikipedia.

«РГ»: Германия отправит Киеву отвергнутые автоматические винтовки MK 556

Германия поставит Киеву партию автоматических винтовок Haenel MK 556, которые были отвергнуты Берлином. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

«В новом пакете военной помощи, предоставляемом властями ФРГ киевскому режиму, сообщается об отправке двух партий стрелкового оружия: автоматических винтовок G3 и MK 556», — рассказывает издание.

MK 556 выбыла из конкурса на поставку новой штурмовой винтовки бундесверу в 2021 году. Производителя оружия обвинили в нарушении патентных прав.

Винтовку под патрон 5,56х45 миллиметров НАТО разработали в 2020 году. Она может нести стволы длиной от 266 до 408 миллиметров. MK 556 оснащена складным механическим прицелом и планками Пикатинни для установки альтернативных прицельных приспособлений.

В феврале стало известно, что российские бойцы в зоне СВО начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» калибров от .243 Win до .338 LM. Отмечается, что винтовку уже применяли на соревнованиях, где снайпер попал в мишень с первого выстрела на дистанции два километра.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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